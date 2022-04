Überspringende Funken

Konzert: Garden Of Delight begeistern Publikum im Beavers mit Stil- und Genremix

Erlenbach a.Main 18.04.2022 - 14:52 Uhr 1 Min.

Sorgten am Vorabend des Ostersonntags im Erlenbacher Beavers dank erstklassigem Songmaterial und einer tollen Show für große Begeisterung: Die Band Garden Of Delight.

Die Fans dankten Bandleader, Gitarrist und Sänger Michael Jung, Dominik Roesch an Violine und diversen weiteren Saiteninstrumenten sowie Drummer Philip Seibert mit großem Enthusiasmus: Ab dem ersten Stück wurde im Rhythmus geklatscht, im weiteren Verlauf des Abends getanzt und viel gute Laune verbreitet.

Trotz aller Elemente, welche die Musik von Garden Of Delight auszeichnet, sind bei nahezu jedem Stück traditionelle Folk-Elemente unterschiedlicher Ausprägung zu vernehmen, was für Authentizität sorgte. »The Tramp« war ein frühes und stellvertretendes Beispiel dafür, welch glückliches Händchen die Gruppe beim Songwriting beweist. Ein solider, kraftvoller und unerschütterlicher Groove von Seibert bildete die ideale Basis für die Melodieinstrumente. Jung lieferte über das mehrere Stunden andauernde Konzert großartiges Gitarrenspiel, das rhythmisch abwechslungsreich und interessant ausgearbeitet die Kompositionen zu etwas Besonderem machte - zusammen mit dem feinen Violinenspiel von Roesch. Dieser war dann gleichermaßen in Sachen Fans anfeuern, seiner Bewegungsfreude auf der Bühne sowie von seiner musikalischen Leistung her einzigartig.

Eingespieltes Team

Ins Ohr gehende Melodien, die mal in perfektem Kontrast zu Jungs Gitarrenspiel standen oder mit diesem eine harmonische Symbiose eingingen und das immer im kompakten Gesamtklangbild - das Trio beeindruckende als bestens aufeinander eingespieltes Team, was den Funken auf die Gäste überspringen ließ.

Dass teilweise Songelemente als Playback mitliefen, unterstrich den Anspruch der Band und untermauerte eine gelungene Gratwanderung: Die Musik von Garden Of Delight ist einerseits sehr niveauvoll arrangiert und facettenreich auskomponiert, auf der anderen Seite wird all das Können und Talent in nachvollziehbare, auf den Punkt kommende und gerade deshalb jeweils eine wundervolle Wirkung entfaltende Stücke gepackt.

Gleiches gilt auch für Keltenherz - ein von Jung gegründetes Projekt, welches vom Gehalt viel mehr als nur ein »Ableger« oder »Nebenprojekt« ist und aus dessen Repertoire ebenfalls etwas Material zum Besten gegeben wurde: In der musikalischen Ausrichtung teils etwas härter rockend und auch etwas mehr im Gothic-Genre zu Hause, war auch hier viel Leidenschaft und Seele in die Nummern eingebracht worden, wie »Der Turm« oder »Der König der Bettler« eindrucksvoll darlegten - alles fügte sich hervorragend zu den Garden Of Delight-Songs hinzu. Zu letztgenannten zählten noch Stücke wie »Bringing The Old Man Home« oder »5000 Bucks«: Das abwechslungsreiche Konzert ließ dank der Klasse des Gebotenen - plus einiger mit eigenem Stil versehener Cover - keine Langeweile aufkommen.

MARCO BURGEMEISTER