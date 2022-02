Überschuss aus Eschauer Waldbewirtschaftung erwartet

Eschau. In der Sitzung am Montag hat sich der Gemeinderat Eschau noch mit diesen Themen befasst:

Dezentrale Impfungen: In Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum Miltenberg wurde im Gemeinschaftshaus Sommerau eine zentrale Impfmöglichkeit angeboten. Am ersten Impftermin am 14. Februar waren neun Personen anwesend. Der nächste Impftermin findet am Montag, 7. März, von 14 Uhr bis 19 Uhr statt.

Illegale Müllentsorgung: Bürgermeister Gerhard Rüth (CSU) informierte, dass in letzter Zeit vermehrt illegale Müllablagerungen im Gemeindegebiet festgestellt wurden. Am vergangenen Freitag wurde in der Unterstellhalle an der Bushaltestelle Unteraulenbach Bauschutt entdeckt. Am Künzbach in Sommerau wurden Ölfässer abgelagert. Im Mönchberger Weg wurden Ziegel abgelagert. Der Bauhof sammelt die illegalen Abfallablagerungen ein und entsorgt diese in der Müllumladestation Erlenbach. Dies sei eine unnötige Mehrarbeit, die erheblichen Aufwand verursache. Bei der Polizeiinspektion werde Anzeige erstattet. Auf die aktuell geführten Diskussionen im Landkreis Miltenberg, sich mit der Müllverwiegung zu befassen, sagte Rüth, dass dies ein Schritt in die falsche Richtung sei. Gerade an der Landkreisgrenze zu Aschaffenburg, in welchem Müll verwogen wird, werde an zahlreichen Stellen illegal Müll entsorgt.

Segnung der Containeranlage für Krippenkinder: Die neue Containeranlage für die Krippenkinder an der Grund- und Mittelschule ist in Betrieb. Am Montag, 21. März, um 15 Uhr wird die neue Einrichtung gesegnet.

Bebauungsplan "Kindertageseinrichtung" gebilligt: Peter Matthiesen vom Büro Planer FM (Aschaffenburg) erläuterte das Bauleitplanverfahren zur Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplanes für das Areal "Kindertageseinrichtung" und informierte über den aktuellen Sach- und Verfahrensstand. Bereits beschlossen ist der Bau einer neuen Kindertageseinrichtung im Areal "Äcker am Höcher" zwischen Mönchberger Weg und Röllbacher Weg auf einer Gesamtfläche von 6521 Quadratmeter. Vorgetragen wurden die von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange vorgelegten Stellungnahmen. Vorgebrachte Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken der Behörden wurden abgewogen. Der Gemeinderat billigte einstimmig die Planungen und gab grünes Licht für die Aufstellung des Bebauungsplans. ro