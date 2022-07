Über Hügel, Asphalt und Schotter: Am Samstag ist wieder Wika-Lauf in Klingenberg

"Viele Läufer fiebern regelrecht dem Event entgegen"

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet an diesem Samstag, 23. Juli, wieder der Wika-Staffelmarathon statt. Auch nach 15 Jahren kann man getrost den Lauf immer noch als Erfolgsmodell bezeichnen. Unser Mitarbeiter Martin Roos hat vor dem Lauf mit Organisator Matthias Scholz gesprochen.

Herr Scholz, in diesem Jahr findet nach zwei Jahren Corona-Pause der 15. Wika-Staffelmarathon statt. Wie sind Sie mit der Entwicklung des Laufes in den 15 Jahren zufrieden?

Wir freuen uns, dass seit dem ersten Staffelmarathon im Jahr 2006 Wika nicht nur als größter Arbeitgeber in der Region und als Produzent von Messtechnik bekannt ist, sondern auch als Veranstalter einer Laufveranstaltung wahrgenommen wird. Die Teilnehmerzahlen in den Jahren vor Corona waren sehr konstant und viele Läufer fiebern regelrecht dem Event entgegen.

Was waren für Sie die Highlights der 15 Jahre?

Es ist in jedem Jahr ein Highlight, wenn alle Läufer und Läuferinnen ohne größere gesundheitliche Blessuren die doch recht anspruchsvolle Strecke bewältigt haben. Davon abgesehen war ein Highlight im Jahr 2017, als sich die Running-Teams von Bosch Rexroth und Wika bis zum letzten Läufer ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben und nach fast drei Stunden zeitgleich ins Ziel gekommen sind.

An welche Kuriositäten erinnern Sie sich besonders?

Davon gab es in den bisherigen 14 Veranstaltungen natürlich auch einige. Einmal gab es einen Läufer, der die Strecke entgegen der eigentlichen Laufrichtung absolviert hat, da er der Meinung war, dass dies die schnellere Route sei. Ein anderes Mal gab es einen regional bekannten Läufer einer Bekleidungsfirma, der selber die Runde gelaufen ist und danach dann noch jeden der anderen sechs Läufer auf deren Runde begleitet hat, er also in Summe an diesem Tag einen Marathon gelaufen ist.