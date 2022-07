Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Über das Hoffen auf die "brandheiße neue Spur"

Polizeiarbeit: Kriminaloberkommissar Maximilian Basser zu den Hintergrund-Ermittlungen im »Fall Berninger«

Obernburg 09.07.2022 - 00:00 Uhr < 1 Min.

2010 wurde die Akte im "Fall Berninger" schon einmal geöffnet. Wie sind da die Abläufe, Herr Basser?

Staatsanwaltschaft und Polizei sind schlichtweg verpflichtet, sich solche Dinge anzuschauen. Mord - das haben wir im Zusammenhang mit dem Fall schon häufiger gesagt - verjährt nicht. Dementsprechend liegt so eine Akte nicht im Schrank und verstaubt dort, sondern sie wird regelmäßig hervorgeholt und genau angeschaut, ob es etwas gibt, wo man ansetzen kann: ein neuer Stand der Technik, neue Möglichkeiten, eine neue Perspektive. Wenn sich dieser Punkt ergibt, dann machen wir - Polizei und Staatsanwaltschaft - das auch. Dann muss man sich auch die entsprechende Zeit nehmen und die entsprechende Manpower zusammensuchen, um so einen Fall komplett neu aufzurollen.

Wir warten auf das Untersuchungsergebnis eines am Tatort gefundenen Messers. Aber die große Aufmerksamkeit in und um Wörth flacht ab. Wie läuft es nun weiter, wird ein Schlussstrich gezogen, wenn das Ergebnis da ist?

Auf keinen Fall. Es passiert aktuell ganz viel hinter den Kulissen, Hinweise aus der Anwohnerbefragung werden geprüft und bewertet. Daraus ergeben sich oftmals neue Hinweise, Leute müssen ermittelt werden: Lebt eine Person noch? Wo lebt sie? Dann muss der Kontakt hergestellt werden ...

Diese ganzen Klärungen, Prüfungen und oftmals auch richtige Vernehmungen laufen, während wir auf so ein Untersuchungsergebnis warten. Wir können nicht alles von einem einzigen Ergebnis oder einem Hinweis abhängig machen. Wir müssen diese Mosaiksteinchen zusammensetzen, so dass ein Gesamtbild entsteht, das hoffentlich zu dem Ergebnis führt: Wir haben eine brandheiße neue Spur und können in eine gewisse Richtung gehen.

Katrin Filthaus