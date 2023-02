Über 70 Jahre Fahnenträger: Hausener Kunstradler hören auf

Die drei letzten Mitglieder blicken auf 99-jährige Vereinsgeschichte zurück

Hausen 02.02.2023 - 18:58 Uhr 6 Min.

Erinnerungsfoto von der Standartenweihe vom 26. Mai 1926 des Radfahrer-Verein Frisch auf Hausen Alfred Wolf auf dem Kuntsrad bei seinen Vorführkünsten Alfred Wolf auf dem Kuntsrad bei seinen Vorführkünsten Alfred Wolf auf dem Kuntsrad bei seinen Vorführkünsten Alfred Wolf auf dem Kuntsrad bei seinen Vorführkünsten Fahnenparade zur Einweihung von Rathaus und Gerätehaus Hausen am 3. Juni 1956. Von links: Toni Rüth, Alfred Wolf und Reinhard Wolf Fahnenparade zur Einweihung von Rathaus und Gerätehaus Hausen am 3. Juni 1956. Von links: Toni Rüth, Alfred Wolf und Reinhard Wolf 70 Jahre Fahnenträger und Freunde: Toni Rüth, Alfred Wolf und Reinhard Wolf (von links) vor dem Gründerbild des Vereins und mit der Standarte. Foto: Christel Ney

Der zuletzt sportlich inaktive Verein war in der Öffentlichkeit aber immer noch präsent, nämlich bei den Fahnenparaden zu offiziellen weltlichen und kirchlichen Anlässen. Was die drei Freunde besonders auszeichnet und wahrscheinlich einmalig macht: 70 Jahre haben sie bis zu den Einschränkungen durch Corona abwechselnd die Fahne des Vereins getragen. Als Trio waren sie nie getrennt, keiner war krank, und sie hielten immer freundschaftlich zusammen.

Anfänge der Fahne unklar

Zu Beginn des letzten Jahrhunderts hatten sich die meisten Vereine eine Fahne zugelegt, um anlässlich von Kirchenparaden oder sonstigen feierlichen Anlässen ihren Verein in der Öffentlichkeit würdevoll zu präsentieren. Wo die Hausener Radsportler ihre Fahne in Auftrag gegeben haben und was sie gekostet hat, ist nicht im von Anfang an geführten Schriftführerbuch dokumentiert. In einer Aufzeichnung vom März 1926 heißt es, dass »fast einstimmig das Fräulein Maria Kempf zur Fahnenpatin gewählt« wurde.

Nach der Gründung des Vereins waren die Sportler bis etwa 1933 aktiv, dann ruhten aus politischen Gründen vorerst auch die Vereinsaktivitäten. So gab es auch im Schriftführerbuch seit dem Krieg keine Aufzeichnungen mehr. Die gingen erst weiter, als der Verein Anfang 1950 wieder neu ins Leben gerufen wurde.

Eine neue Ära beginnt

Das »Gasthaus zum grünen Baum« wurde zum Vereinslokal. Im Juli war es einer der ersten Beschlüsse, den Beitrittsbeitrag mit einer Mark und den monatlichen Mitgliedsbeitrag mit 26 Pfennig festzulegen sowie die Vereinsfahne beziehungsweise Standarte wieder instand zu setzen, wofür jedes Vereinsmitglied fünf Mark beisteuern musste.

Nach der Fertigstellung wurde Emil Wolf 1951 zum Ersten Fähnrich und Kurt Fath als sein Stellvertreter gewählt. Ab diesem Zeitpunkt gehörten auch die Brüder Reinhard und Alfred Wolf sowie Toni Rüth schon zum Team, die bei bis zu zehn Festen im Jahr jeweils zu dritt mit der Fahne den Verein repräsentierten und bei den turnusmäßigen Generalversammlungen dafür gewählt beziehungsweise bestätigt wurden. Meist waren es kirchliche Veranstaltungen wie Prozessionen oder, wenn ein Pfarrer verabschiedet oder begrüßt wurde. Bei weltlichen Anlässen wurde auch schon mal die Fahne auf dem Fahrrad fahrend präsentiert.

Erfolgreiche Jahre

1953 beim Kreisradfahrerfest in Elsenfeld hatten sie ihren größten Vereinsauftritt mit 60 Mitgliedern, Jungs und Mädchen aller Altersstufen, in einheitlicher Kleidung, weißen Hemden und schwarzen Hosen. Ihre sportlich erfolgreichste Zeit hatten die Radfahrer Ende der 1950er und zum Beginn der 1960er Jahre, als sie vordere Plätze belegten. Die Wettkämpfe fanden immer vor vielen Zuschauern statt, denn der Radsport begeisterte schon damals die Leute.

1956 gewannen am gleichen Tag jeweils den 1. Preis Alfred Wolf im Kunstradfahren und Reinhard Wolf im Straßenrennen. Alfred Wolf, der sich alle Kunststücke selbst beigebracht hatte, war insgesamt sechsmal Bundessieger. Keiner der Sportler hatte je einen Trainer. »Wir hatten keine Unterstützung und mussten uns selbst helfen. Da musste man sich was einfallen lassen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es war immer Hobby, weil wir keine Unterstützung hatten.«

Toni Rüth erzählt: »Wenn wir auf die Feste gingen, da hat's geheißen: Ihr drei fahrt vorne weg. Der Reinhard, der Alfred und ich.« Dabei erinnerte er an die »Steigerfahrten«, bei denen sie zu zweit lediglich auf dem Hinterrad durch das ganze Dorf gefahren sind und sich dabei an den Händen gehalten haben. »Meistens bin ich mit dem Fahrrad dann vorneweg gefahren mit der Fahrradtrompete oder -tute mit Tatütata. Wir hatten an jeder Kreuzung Vorfahrt.«

Alfred Wolf erinnert an das Kreisfeuerwehrfest Kleinheubach 1960: »Das war klasse. Da habe ich mein Rad auf zwei Stühle gestellt und habe die Übungen gemacht. Ich hatte diese Akrobatik mal im Fernsehen gesehen und gedacht, das kann ich auch auf dem Stuhl machen, und dafür nur wenige Wochen vorher trainiert.«

Ab Mitte der 1960er Jahre nahmen die sportlichen Aktivitäten ab, nachdem sie aus ihrer Dachorganisation Main-Spessart-Odenwald-Bund austraten, den sie wegen Benachteiligung bei Wettkämpfen verlassen hatten.

Auftritt bei 750-Jahr-Feier

Ihren letzten größeren sportlichen Auftritt hatten die Brüder Wolf 2006 bei den Feierlichkeiten zur 750-Jahr-Feier der Gemeinde Hausen. Da gaben sie mit 70 und 68 Jahren noch einmal Kostproben ihres Könnens auf Stühlen mit ihren mit den Vereinsfarben grün-weiß-rot geschmückten Rädern zum Besten. »Da haben wir den Bürgermeister Manfred Schüßler hüpfen lassen mit dem Seil. Dann haben wir das Seil weggezogen, und er ist weitergehüpft«, lacht Reinhard.

Die letzten Kunststücke auf dem Rad präsentierte Alfred Wolf noch einmal alleine im Alter von 83 Jahren bei einer Veranstaltung im Ort. Er hält sich noch täglich mit Gymnastik fit, fährt auch noch mit dem Fahrrad und steigt immer mal wieder in die Speichen auf seinem 73 Jahre alten Kunstrad mit Holzfelgen und macht im Stand seine Übungen. »Früher waren wir mit dem Rad auf dem Buckel über 20 Kilometer gelaufen oder haben das Rad auf dem Buckel mit dem Motorrad zur Veranstaltung bis nach Weckbach transportiert. Es waren schöne Zeiten.«

Täglich Gymnastik

Bruder Reinhard macht ebenfalls täglich Gymnastik und fährt noch mit dem Rad, seit kurzem erst mit dem E-Bike. Sein Training in jungen Jahren war der Weg zu seiner Ausbildungsstelle als Schuhmacher: Im Sommer fuhr er jeden Tag mit dem Fahrrad nach Wörth. »Zu einem Fest und Radrennen nach Schweinheim mussten wir erst einmal einen Tag vorher mit dem Rad hinfahren. Da haben wir in der Scheune geschlafen - Maria und Josef hatten ja auch kein Zimmer gefunden - und am nächsten Tag sind wir Radrennen gefahren.« Später machte er mit seinem Schwager große Fahrradtouren durch ganz Europa. Da ging es zum Beispiel nach Rom, Lourdes oder London - mit Gepäck und 200 gefahrenen Kilometern am Tag.

Toni Rüth, der schon über 50 Marathons gelaufen ist, war immer sportlich sehr engagiert im Turnverein Hofstetten, bei dem er auch beim Bau der Bergsporthalle mit dabei war. Der sehr aktive Vereinsmensch hat bei den letzten öffentlichen Abordnungen die Standarte des Radfahrerverein getragen. »Wir haben gesagt, dass wir erst aufhören, wenn Toni die Fahne nicht mehr tragen kann«, so Reinhard Wolf. Das war bis zu seiner Krankheit im Sommer 2022. Toni Rüth hatte als Schriftführer die Vereins-Dokumentation seit 1968 weitergeführt. Dort ist der letzte Eintrag aus 2020 während Corona zu lesen: »Wie das Leben weitergeht, weiß niemand. Es steht in den Sternen. Auf eine bessere Zukunft hofft Schriftführer Toni Rüth.«

Ein eingeschworenes Trio

Als Erinnerung an den Verein und ihre sportlichen Aktivitäten blieb dem Trio nur noch die Teilnahme mit der Fahnenabordnung bei öffentlichen Anlässen bestehen. Jetzt soll auch damit Schluss sein. Der Verein wurde nun nach 99 Jahren kurz vor dem 100-jährigen Bestehen Anfang 2023 aufgelöst. Der ehemalige Schuhmacher Reinhard Wolf und die ehemaligen Schneider Alfred Wolf und Toni Rüth waren von Anfang an ein eingeschworenes Team, bei denen es keine Feindschaften gab.

Das Trio hält bis heute zusammen in Harmonie und Einigkeit. Seit über 70 Jahre sind sie gemeinsam Fahnenträger und beste Freunde. »Es waren schöne Zeiten«, auch da sind sie sich einig.

Christel Ney

Hintergrund: Fahne und weitere Vereinsutensilien Unmittelbar nach der Gründung am 9. September 1923 wurde beschlossen, dass der Radfahrer-Verein "Frisch auf" Hausen sich eine eigene Fahne zulegt. Drei Jahre später wurde sie in Form einer Standarte geliefert und geweiht. Nach den Kriegsjahren musste die Fahne 1951 wieder instand gesetzt werden. 1957 wurde eine neue Hülle angeschafft, 1960 die Fahne wieder komplett renoviert und 1961 ein Trauerflor angeschafft. Als 1988 das Vereinslokal "Gasthaus zum grünen Baum", in dem alle Utensilien des Vereins untergebracht waren, nach dem Tod der Vereinswirtin Martha Wolf verkauft wurde, fand die Fahne und das weitere Eigentum eine neue Heimat im Privathaus von Kassierer Reinhard Wolf, ab 2006 dann im alten Kindergarten. Die Erinnerungen an den Verein sollen der Nachwelt erhalten bleiben, das ist ein Wunsch der drei Radfahrer. Bürgermeister Michael Bein hat dies zugesichert, als er das große Gründungsbild, die Standarte und die weiteren Erinnerungen an den Verein in Empfang genommen hat. Sie werden einen würdigen Platz im Rathaus finden, so Bein. Alle drei sind im Hausener Vereinsleben so sehr engagiert, haben viel geschafft und waren immer im öffentlichen Leben präsent für die Gemeinde.

"Ich bin mit meinem Fahrrad überall hin gefahren" Alfred Wolf: "1953 haben wir das Kunstrad auf dem Buckel mit einem normalen Rad bis nach Großheubach gefahren. Oder wir sind nach Weckbach gefahren auf dem Motorrad hintendrauf und das Rad auf dem Buckel, um dort Kunst zu fahren." Toni Rüth: "Das Kunstrad hat starres Getriebe und keinen Freilauf. Wenn wir zum Beispiel von Roßbach nach Hausen gefahren sind und hatten nur unser Kunstrad dabei, durften wir die Pedale nicht verlieren, sonst konnte man nicht mehr bremsen. Nach den Vorführungen haben wir dann heimzu den linken oder rechten Schuh ins Hinterrad eingesteckt und damit gebremst. Das muss man mit Gefühl machen. Doch als wir an die Kapelle gekommen sind, war der Schuh kaputt und der Reifen hat geglüht. Ich bin mit meinem Fahrrad überall hin gefahren und habe mir die Kunststücke betrachtet, zum Beispiel nach Goldbach. Die durften uns nichts beibringen, weil das Konkurrenz war. Wir waren Main-Spessart-Odenwald-Bund und die waren beim Bund deutscher Radfahrer."