Über 500 Unterschriften für Soccer-Court in Bürgstadt gesammelt

Gemeinderat in Kürze

Katastrophenschutz: Eigentlich ist der Katastrophenschutz Aufgabe des Landkreises, aber angesichts möglicher lang anhaltender Stromausfälle (LASA) oder Blackouts sind die Kommunen gefordert, eigene Notfallpläne zu erstellen. Für Bürgstadt wird derzeit mit der Feuerwehr, der Ortsgruppe des Roten Kreuzes und der Verwaltung dieser Plan erstellt. Bürgermeister Thomas Grün erklärte, dass in einem solchen Notfall drei Gebäude mit Notstrom versorgt werden sollen: das Rettungszentrum, das Bürgerzentrum und das Rathaus. Während das Rettungszentrum bereits über ein Notstromaggregat verfügt, müssen für die beiden anderen Gebäude zwei weitere Aggregate unterschiedlicher Leistungsfähigkeit beschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf 72.000 Euro. Dem stimmte der Rat einstimmig zu. Ferner muss ein weiterer Dieseltank, der 7500 Liter fasst, im Bauhof eingebaut werden, um den möglichen Bedarf an Diesel zu decken. Grün zeigte auf, dass im Notfall 500 bis 600 Liter Diesel pro 24 Stunden verbraucht werden, wenn die drei Aggregate laufen. Er betonte, dass nicht das Rettungszentrum, sondern das Bürgerzentrum und das Rathaus als Anlaufstelle für die Bevölkerung dienen sollten, da die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr gewährleistet bleiben müsse. Burkhard Neuberger (CSU) wollte wissen, ob die Aggregate auch mit Heizöl betrieben werden können. Grün will das prüfen lassen. Christian Sturm (CSU) fragte, wie schnell die Aggregate beschafft werden können und erfuhr, dass man von sechs bis zwölf Monaten ausgeht. Bernd Neuberger (UWG) betonte, dass dieser Notfallplan der Bevölkerung so nahe gebracht werden muss, dass jeder weiß, wo er sich im Notfall hinwenden und Hilfe holen kann.

Schulsanierung: Geschäftsstellenleiter Thomas Hofmann gab bekannt, dass die Zimmerarbeiten für die Grundschule an die Firma Volz aus Leidersbach zum Preis von 155.000 Euro vergeben wurden. Die Steildacharbeiten an der Grundschule führt die Firma Klemens Ott aus Miltenberg zum Preis von 281.000 Euro aus. Die Flachdacharbeiten erledigt die Firma Rainer Imhof aus Obernburg für 45.000 Euro. Die Gerüstbauarbeiten für die Grundschule liegt in den Händen der Firma V+A Wagner aus Marktheidenfeld zum Angebotspreis von 29.000 Euro. Die Freianlagen im Rahmen der Erweiterung der Kindertagesstätte plant das Büro Johann und Eck. Einen entsprechenden Architektenvertrag beschloss der Gemeinderat.

Solarpark Eichenbühl: Die Gemeinde Eichenbühl plant, einen Bebauungsplan "Solarpark Eichenbühl - Ebenheider Hof" aufzustellen und hat die Marktgemeinde um Stellungnahme gebeten. Da die Belange des Marktes nicht berührt werden, beschloss die Mehrzahl der Räte, keine Anregungen vorzubringen. Klaus Elbert und Heike Friedl stimmten dem nicht zu, da Klaus Elbert (CSU) gegen den Verbrauch von landwirtschaftlichen Flächen für Solarparks ablehnt. Es gebe genug Dächer zur Gewinnung von Solarstrom.

Reinfurt scheidet aus: Da Holger Reinfurt zum 1. Januar eine Beschäftigung im Bauamt bei der Verwaltungsgemeinschaft antritt, kann er sein Amt als Gemeinderat nicht mehr ausüben. Bürgermeister Thomas Grün bedankte sich für sein Engagement als Gemeinderat, das er seit 2008 ausübte, zum Teil als Fraktionssprecher der UWG-Fraktion. Er lobte Reinfurts Sachverstand und seine Erfahrung, sowie seine besonnene Art, die bei Entscheidungen des Rates immer den Fokus auf die Belange der Bevölkerung setzte. Er bedankte sich für das ehrenamtliche Engagement und überreichte Präsente sowie ein Foto vom Bürgstadter Rathaus.