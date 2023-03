Be­vor Bau­er Paul mit dem Eis­beu­tel und sein »Vad­der«, Opa Pi­us mit sei­nem Stock, beim Öff­nen des Vor­hangs zum Stück »Paul in der Kri­se« die ers­ten Lach­sal­ven in der fast voll be­setz­ten Hal­le in Lei­ders­bach pro­vo­zie­ren, hat Ro­si Aul­bach, un­ver­zicht­bar für die Er­fol­ge des Hut­zel­grund-Thea­ters, das Wort: »Was für ein An­blick, dar­auf ha­be ich drei Jah­re ge­war­tet.«