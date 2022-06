Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Türkischer Sportverein feiert vier Tage lang Familien-Festival in Großheubach

Großheubach 17.06.2022 - 12:19 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der türkische Sportverein Trabzonspor feiert vier Tage lang in Großheubach ein Familien-Festival.

Noch bis Sonntag treffen sich nationale und internationale Stars und Sänger aus der türkischen Musikszene auf dem TSV-Gelände am Mainufer. Das Festival heißt "Frankfurt Festival" und wurde sogar im türkischen Fernsehen und auf allen Social-Media-Kanälen und im Radio beworben.

Auf dem Gelände des TSV (verpachtet an Türk Miltenberg) stehen zwischen 30 und 50 Aussteller, die je nach Festivaltag variieren. Angeboten werden zahlreiche türkische Spezialitäten, Geschirr, Töpfe und Spielwaren. Die überwiegend türkischen Gäste kommen aus ganz Deutschland und sogar Holland und Frankreich angereist. Viele campen auch am Mainufer. Das Festival ist als Fest für die ganze Familie deklariert. Es soll zusammenführen, man soll Spaß haben, und es soll neue Freundschaften hervorbringen, so Ömer Akkoc, einer der Organisatoren. Die Veranstalter betonen, dass auch die Großheubacher und grundsätzlich Besucher aller Nationalitäten aus dem Landkreis willkommen sind. Das Fest, für das ein Eintrittsgeld erhoben wird, dauert bis Sonntagabend.

anke