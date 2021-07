Tümpel-Tour durch Obernburger Wald

Ein Biologe und ein Revierleiter zeigen, wie wichtig die kleinen Gewässer für das Ökosystem sind

Der Niedernberger Biologe Steffen Scharrer (links) sucht mit dem Köcher kleine Lebewesen im Obernburger Einsiedeltümpel. Beobachtet wird er dabei von Andreas Becker, dem stellvertretenden Revierleiter im Obernburger Stadtwald. Der Niedernberger Biologe Steffen Scharrer sucht in einem Tümpel im Obernburger Stadtwald nach Feuersalamanderlarven. Dieser Tümpel im Obernburger Stadtwald ist ein wichtiges Ökosystem für viele Tiere - von der Feuersalamanderlarve bis zum Wildschwein. Der Niedernberger Biologe Steffen Scharrer (links) sucht mit dem Köcher kleine Lebewesen im Obernburger Einsiedeltümpel. Beobachtet wird er dabei von Andreas Becker, dem stellvertretenden Revierleiter im Obernburger Stadtwald.

Der Niedernberger Biologe Steffen Scharrer begibt sich mit einem Köcher auf die Suche nach Lebewesen im Wasser des Tümpels. Zwei Enten, die es sich auf dem Wasser gemütlich gemacht hatten, treten den Rückzug ins Schilf an. Gleich beim ersten Mal hat Scharrer Erfolg und entdeckt ein kleines Tier zwischen all dem Laub und Schlamm, die sich am Uferrand des kleinen Gewässers angesammelt haben. Das Exemplar wird in eine weiße Wanne mit Wasser gelegt. Nach ein paar Sekunden ist sich Scharrer, der auch Vorsitzender der Miltenberger Kreisgruppe vom Bund Naturschutz ist, sicher: Es handelt sich um eine Feuersalamanderlarve. Sicherheitshalber hatte er ein Naturbestimmungsbuch mitgenommen, doch in diesem Fall braucht der Biologe nicht nachzuschlagen.

Wildschweine suhlen sich

»Der Tümpel ist für alle Waldtiere interessant«, erklärt Andreas Becker, der stellvertretende Revierleiter des Obernburger Stadtwalds. Er zeigt einen schlammigen Bereich, in dem sich die Wildschweine gegen Zecken und Stechmücken gerne suhlen. Ein Stück weiter haben sie einen Wurzelblock am Ufer ausgegraben, um an Mäusenester und Engerlinge zu kommen. In einem lichten Dickicht erkennt der Jäger außerdem Liegeflächen von Rehen. »Die liegen dort und schlafen, von hier aus haben sie die Spaziergänger besser im Blick.« Nur ein paar Meter weiter verläuft ein Waldweg.

Auch deutet Becker auf eine Art »Rutsche« am anderen Ufer hin und meint damit den kleinen Abhang, den die Rehe zum Trinken nutzen. Dass die Rehe überhaupt trinken, ist für den Fachmann ein Zeichen für den Klimawandel. »Normalerweise nimmt Rehwild Flüssigkeit über die Äsung auf, wie andere Waldtiere auch.« Im Sommer beobachte er aber teilweise zehn bis zu 15 Tiere, die Wasser schöpften. Seit ein paar Jahren komme auch mal ein Waschbär zum Tümpel.

In die Lüfte erheben

Darüber hinaus sind kleinere Lebewesen auf das Gewässer angewiesen. Darunter sind Frösche, Kröten, Molche und Feuersalamander. Insekten brauchen diesen Lebensraum laut Scharrer ebenfalls, wie etwa Köcherfliegen und Libellen. Deren Larven verbrächten teilweise Jahre in Tümpeln und Seen, bevor sie sich für relativ kurze Zeit in die Lüfte erheben. Gerade Amphibien und Insekten seien für ihre Fortpflanzung auf Wasserstellen angewiesen. Leiden die Gewässer durch den Klimawandel, hat das auch große negative Auswirkungen auf die Tiere. Tatsächlich ist dieser Tümpel im Obernburger Wald, der an der tiefsten Stelle etwa ein Meter tief ist, aber gar nicht natürlich entstanden. Er wurde von der Stadt vor rund 35 Jahren künstlich geschaffen. Allein für die künstliche Lehmschicht am Grund wurden rund fünf Lkw-Ladungen benötigt. »Richtige, lang andauernde Gewässer sind im Wald eher selten«, erläutert Scharrer. Umso wichtiger sei es, dass sich die Forstbetriebe im Wirtschaftswald darum kümmerten. »Die Stadt Obernburg hat das wirklich ganz toll gemacht«, lobt der Biologe. Und sie kümmere sich um den Erhalt des Gewässers, das ohne Fürsorge durch die Nähe der Bäume und herabgefallenes Laub mit der Zeit verlanden würde.

Alle drei, vier Jahre werde ein Drittel des Tümpels neu ausgebaggert, erläutert Andreas Becker. Besonders in den heutigen Hochsommern sei die Gefahr der Austrocknung groß, da es acht bis neun Wochen ohne Niederschlag gebe mit Spitzentemperaturen weit über 30 Grad. »Es ist ein Glaubenskrieg, wie weit der Mensch da eingreifen darf und inwieweit das sinnvoll ist«, sagt Steffen Scharrer. Irgendwann sei man nur noch damit beschäftigt, Trinkwasser in Tümpel zu pumpen. Ansonsten gebe es in einem natürlichen Wald lediglich Kleinstgewässer, die etwa dadurch entstehen, dass ein Baum umfällt und ein Loch zurücklässt.

Ganz anderer Charakter

Der zweite Tümpel, den Scharrer und Becker zeigen, hat einen ganz anderen Charakter. Er ist sehr klein und das Wasser ist rot gefärbt. Der Biologe erklärt, dass die Färbung vom Lehm herrühre: »Hier ist Kalium und Magnesium mit drin, an solchen Lehmstellen sieht man oft Schmetterlinge.« Becker erklärt, dass der Tümpel jetzt zu drei Vierteln leer sei. Bei Regen breite er sich jedoch aus und überschwemme den umliegenden Waldboden. Neben dem kleinen Gewässer hat die Stadt Obernburg außerdem Sandsteine angelegt für Reptilien.

Schnecken und Blutegel

Dann geht es weiter zum nächsten Tümpel. Im Obernburger Stadtwald gibt es insgesamt sechs solche Gewässer. Der Einsiedeltümpel ist im Gegensatz zu den beiden anderen nicht künstlich angelegt worden. Hier fischt Scharrer mit seinem Köcher kleine Schnecken heraus. »Sie sind wichtig, weil sie die Algen kurz halten«, erläutert der Biologe. Er weist außerdem auf kleine Fische hin, die dort leben. Scharrer tippt darauf, dass es Moderlieschen sind. Becker weiß zu berichten, dass im Einsiedeltümpel viele Blutegel leben.

Zum Abschluss erklärt Scharrer noch den Unterschied zwischen einem Tümpel, Teich und einem See. Tümpel führten im Gegensatz zum See nicht ganzjährig Wasser und als Teich bezeichnet man ein stehendes Gewässer, das künstlich angelegt worden ist.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Feuersalamander Feuersalamander sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz "besonders geschützt". Sie erreichen eine Körpergröße von 14 bis 20 Zentimetern, wie auf der Webseite des Naturschutzbunds Deutschland (NABU) nachzulesen ist. Die Tiere sind schwarz glänzend mit einem auffällig gelborangenen Muster auf der Oberseite. Man unterscheidet zwischen Feuersalamandern mit Streifenmuster (Salamandra salamandra terrestris) und Tieren mit Fleckenmuster (Salamandra salamandra salamandra). Ein Feuersalamander. Der Feuersalamander ist laut Homepage über weite Teile West- Mittel-, Süd- und Südosteuropas verbreitet. Der typische Lebensraum des Feuersalamanders sind feuchte Laubmischwälder der Mittelgebirge. Die Paarung der Feuersalamander erfolgt an Land. Von Februar bis Mai werden die bereits voll entwickelten, jedoch noch mit Kiemen ausgestatteten Larven in kühle Quellbächen, Quelltümpeln oder Brunnen abgesetzt, heißt es auf der Webseite. (juh/Foto: Steffen Scharrer)