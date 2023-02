Tümpel im Wald für besseres Mikroklima

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 28.02.2023

Wasser in der Landschaft halten: Michael Lünenschloß (links), Ingenieur für Flurneuordnung, und Robert Weidmann, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft der Flurneuordung Bödigheim, bei einem Tümpel, der vor einigen Jahren im Wald bei Bödigheim angelegt wurde.

Umwelt: Die Verantwortlichen der Flurneuordnung in Bödigheim wollen Tümpel im Wald anlegen lassen. So soll das Wasser in der Fläche gehalten werden - zum Wohl von Tieren und Pflanzen. Ähnliche Gewässer hatten in den vergangenen Jahrzehnten schon Revierförster in Ruhe Otto Hemberger und Revierförster Hermann Fischer geschaffen.

»Solche tümpelartige Wasserrückhaltemöglichkeiten wollen wir auch schaffen«, sagen Michael Lünenschloß, Ingenieur für Flurbereinigung vom »Fachbereich Flurneuordnung und Landentwicklung« im Landratsamt, und Robert Weidmann, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft der Flurneuordnung Bödigheim (Wald). Denn so könne man das Wasser im Winter sammeln und in der Fläche halten. Reptilien und Kleinlebewesen könnten sich hier ansiedeln, Vögel fänden an solchen Orten einen Lebensraum. Das Mikroklima im Wald würde sich bessern. Und an heißen Sommertagen würde der Wald in der Nacht schneller abkühlen. Bis es dazu kommt, wird es allerdings noch einige Zeit dauern. Zunächst will man das Flurneuordnungsverfahren vom Wald auf die Feldlage erweitern.

Kirche: Der evangelische Militärseelsorger Bernhard Schaber-Laudien verlässt Hardheim und wechselt nach Laupheim in Oberschwaben. Die Bundeswehr-Standorte Hardheim und Walldürn werden künftig von Niederstetten aus seelsorgerisch betreut. Der dortige evangelische Militärpfarrer Stephan Aupperle ist damit zuständig für die Bundeswehrangehörigen in Altheim, Walldürn, Hardheim und Niederstetten. Das berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung. Das Militärpfarramt war im Jahr 2019 in Hardheim gegründet worden.

Einzelhandel: Im Hardheimer Erfapark schließt am 11. März das letzte Einzelhandelsgeschäft. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, ist dann dort Schluss für den Sonderposten-Baumarkt. Dieser plant, in das ehemalige Kik-Gebäude in der Ferdinand-Müller-Straße umziehen. Wann das Unternehmen dort seine Filiale eröffnen wird, ist noch nicht bekannt.

Martin Bernhard