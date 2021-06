Trotz Widrigkeiten 2020 ein gutes Jahr für Raiffeisen-Volksbank Miltenberg

Kreditinstitut: Vertreterversammlung bestätigt positiven Geschäftsverlauf - Virtuelles Treffen

Dies teilt das Kreditinstitut anlässlich seiner Vertreterversammlung vor wenigen Tagen mit.

Durch die Versammlung führte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Michael Ludigs. Diese fand zum zweiten Mal in Folge virtuell statt. Alle Abstimmungen ließ er der Mitteilung zufolge in geheimen Wahlen vornehmen.

Ralf Magerkurth ließ keine Zweifel daran, dass die VVRB ihre gesteckten Ziele erreicht habe. Dabei sei die Lage für die Branche keineswegs einfach gewesen. Vom positiven Ergebnis der VVRB profitieren werden auch die über 62 000 Mitglieder, entschied die Versammlung.

Im Durchschnitt 3,5 Prozent

Wie im vorausgegangenen Jahr erhalten Anteilseigner eine Basisdividende von einem Prozent auf ihre Geschäftsanteile. Aufgestockt wird diese um den Mitgliederbonus, der sich an den individuellen Geschäftstätigkeiten mit der VVRB orientiert. Durchschnittlich erhält jedes Mitglied 3,5 Prozent. Wer seine Bank intensiv nutzt, könne sogar bis zu 7,7 Prozent erreichen. Die Versammlung sei damit dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand gefolgt, die Höhe der Dividende beizubehalten.

Über 100 Teilnehmer

An der virtuellen Versammlung waren nach Angaben der Bank mit über 100 Teilnehmern etwa ein Drittel aller gewählten Vertreter beteiligt. Die Delegierten konnten demnach über ein Chatfenster auf virtuellem Weg Fragen und Anregungen einbringen und so zum intensiven Austausch beitragen. Der Jahresabschluss wurde bei nur einer Gegenstimme angenommen. Auch die Annahme des Prüfberichts des Genossenschaftsverbands sowie die Entlastungen von Vorstand und Aufsichtsrat wurden durch die Versammlung bestätigt.

Seine gesamtwirtschaftliche Betrachtung beendete Ralf Magerkurth mit einem optimistischen Ausblick auf den Geschäftsklimaindex. Im Unterschied zu den USA, China und der Europäischen Union werde das Wirtschaftswachstum in Deutschland aber erst im nächsten Jahr wieder richtig Fahrt aufnehmen.

Ausführlich stellte der Vorstandssprecher der VVRB die Entwicklung der Bank im Jahr 2020 vor. Ralf Magerkurth bedankte sich bei den fast 500 Mitarbeitern für ihren engagierten Einsatz unter bisweilen außergewöhnlichen Umständen in diesem besonderen Jahr. »Die Steigerung der Bilanzsumme war kräftiger als beabsichtigt«, wird der Vorstandssprecher zitiert. Die Details der Aktiv- und Passivseiten der Bilanz stellte er wie folgt vor: Mit 3,435 Milliarden Euro legte die Bilanzsumme um 316 Millionen kräftig gegenüber dem Vorjahr (3,12 Milliarden) zu. Die Liquiditätsreserve ist um 200 Millionen Euro gestiegen. Ebenso ist auch das Kreditgeschäft auf 2,4 Milliarden Euro (plus 4,2 Prozent) gewachsen.

Hohe Sparquote

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden sind mit 2,833 Milliarden Euro (2,627 Milliarden) angewachsen infolge der Konsumrückhaltung und der hohen Sparquote. Gewachsen ist auch das betreute Kundenvolumen, das 4,522 Milliarden (4,238 Milliarden) beträgt. Unter Abzug von gesetzlichen und Ergebnis-Rücklagen verbleibe laut Magerkurth ein Bilanzgewinn von 1,797 Millionen Euro (1,69 Millionen).

Wie es weiter in dem Schreiben heißt, schieden turnusgemäß sechs Mitglieder des Aufsichtsrats aus, von denen fünf sich zur Wiederwahl stellten. Wiedergewählt wurden Petra Babilon (Breuberg), Michael Ludigs (Reinheim), Theo Pfeifer (Großheubach), Dieter Schmitt und Anita Tilk (beide Michelstadt).

Joachim Bieber stand nicht mehr zur Wiederwahl, da dies satzungsgemäß mit Erreichen der Altersgrenze ausgeschlossen ist. Bieber wurde zum Ende der Versammlung nach mehr als 30 Jahren Mitarbeit verabschiedet. Er war der Mitteilung zufolge ab 1990 Mitglied des Aufsichtsrats, von 2001 bis 2016 als Aufsichtsratsvorsitzender bei der Raiffeisen-Volksbank Miltenberg eG und nach der Fusion bis 2021 als Stellvertreter des Vorsitzenden bei der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG (VVRB).

Michael Ludigs würdigte bei der Verabschiedung seinen Stellvertreter als »einen kompetenten und sehr engagierten Mitstreiter«. 2015 wurde Joachim Bieber vom Genossenschaftsverband Bayern mit der Silbernen Ehrennadel für 25 Jahre Aufsichtsratstätigkeit ausgezeichnet. In einem zur Verabschiedung gedrehten Video betonte Vorstand Stefan Balles, dass Joachim Bieber »die Aufsicht stets mit Augenmaß wahrgenommen hat«. Der frühere Bürgermeister von Miltenberg bedankte sich ebenso per Video in der von ihm bevorzugten Reimform.

kay