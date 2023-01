Trotz Regens ungetrübte Karnevalsstimmung in Großheubach

Zwölfte Auflage des Hebbocher Nachtumzugs

Falls es noch mehr geregnet hätte, haben diese Vertreterinnen der Faschingsabteilung des TSV Großheubach mit dem Schiff auf dem richtige Fortbewegungsmittel gesetzt. Die Messefreunde Miltenberg mit ihrem Motto "Tag der Toten - Dias de los Muertos". Weilbacher Frösch.

Die zwölfte Auflage des Nachtumzugs der Faschingsabteilung des TSV Großheubach fand zwar bei strömendem Regen statt, doch der konnte die gute Laune und ausgelassene Stimmung nicht trüben oder verwässern. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause freuen sich alle eingefleischten Karnevalisten, endlich wieder in vollem Umfang die fünfte Jahreszeit genießen zu können.

Schon bei der Warm-up-Party im Ortskern waren die Besucher voller Vorfreude, während sich zeitgleich die Teilnehmer des Gaudiwurms aufstellten und um 18 Uhr loszogen. Insgesamt 45 Wagen und Fußgruppen umfasste der diesjährige närrische Tross, wobei viele Vereine gleich mit mehreren Gruppen vertreten waren.

Narren aus der ganzen Region

Vorneweg zog traditionell der »Der Zuch kümmt«-Wagen des Gastgebers, gefolgt von den Gruppen aus Großheubach sowie aus anderen Orten des Landkreises und darüber hinaus. Von der Faschingsabteilung des TSV durften Narrenschiff, Elferrat und die Vertreterinnen der Garden nicht fehlen, aus der Gemeinde waren unter anderem die Mini-Böhnchen und die Böhnercrew mit dabei.

Zu den treuen Nachtumzug-Teilnehmern aus dem Landkreis zählen beispielsweise die Carnevalsgesellschaft Weilbacher Frösch (CGW), der Carneval Club Amorbach (CCA) und der Röllfelder Carneval Club (RCC). Sie alle waren in großer Anzahl wieder mit von der Partie, jeweils gleich mit mehreren Zugnummern.

Von außerhalb des Landkreises beteiligten zum Beispiel sich der Musikverein Hettigenbeuren, die Karnevalsgesellschaft »Mudemer Wassersucher« (KaGeMuWa) aus Mudau und die Binemer Schnoogebadscher aus Binau. Dazu viele weitere Karnevalisten, jeder bereicherte den Umzug in großem Maße und trug seinen Teil zum gelungenen Gesamterlebnis bei.

Hebboch Hellau! So war endlich wieder der Nachtumzug

So schlängelte sich die bunte Schar vom Startpunkt in der Röllbacher Straße durch den Ort und löste sich schließlich In den Seegärten auf. Bei der After-Zug-Party im Gemeinschaftshaus wurde dann im Innern und im Bereich der Showbühne außen weiter gefeiert. Viele schöne Szenen machten auch die zwölfte Auflage zu etwas Besonderem: Egal, ob die Weilbacher Frösch inmitten im Regen anfingen, Polonaise zu tanzen oder die Anwohner in vielen Höfen ganz eigene Nachtumzug-Partys feierten.

Norbert Keppler, musikalischer Leiter der Binemer Schnoogebadscher, schwärmt: »Da wir mittlerweile seit 2010 den Nachtumzug in Großheubach mit unserer Guggemusik musikalisch begleiten, war es auch dieses Jahr wieder ein tolles Erlebnis für uns.«

Bunt beleuchtetes Highlight

Großheubach zähle zu den Highlights in der Kampagne. »Da immer eine tolle, bunt beleuchtete Atmosphäre herrscht und wir hier mittlerweile auch Fans haben, nehmen wir die 110 Kilometer Fahrstrecke gerne auf uns«, so Keppler. Eine gewisse Herausforderung für die Schnoogebadscher seien allerdings die doch mittlerweile sehr lauten Partyanhänger, gegen die die musikalische Fußgruppe keine Chance habe. Auch diese Herausforderung sei in Großheubach ganz gut gelöst: Fußgruppen gehen vorneweg und Partyanhänger kommen hinterher. »Deshalb freuen wir uns schon jetzt auf den Nachtumzug 2024«, kündigt Keppler an.

Rainer Kretschmar, Präsident der Hebbocher Narren, zeigte sich ebenfalls begeistert: Es sei alles wie geplant gelaufen und es sei ein schöner Umzug gewesen. Vor allem habe es die Großheubacher als Veranstalter gefreut, dass so viele Besucher da gewesen seien, denn nach Corona hätte es ja sein können, dass viele Menschen noch Bedenken hätten, zu solch einer Veranstaltung zu kommen. Aber im Gegenteil, so Kretschmar, es sei alles so wie früher gewesen.

Marco Burgemeister