Das In­ter­es­se an der Bür­ger­ver­samm­lung für Faul­bach und den Orts­teil Brei­ten­brunn war am Don­ners­tag groß. Die Turn- und Fest­hal­le in Faul­bach war am Abend gut be­sucht. Hier ei­ne Aus­wahl wich­ti­ger The­men.