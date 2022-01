Trinkwasser-Notstand über Weihnachten in Großheubach knapp verhindert

Gemeinderat Großheubach in Kürze

Parkplätze Miltenberger Straße: Im Rahmen der Bürgerfragestunde hatten Uschi und Herbert Schmitt vorab einen Antrag auf Prüfung der künftigen Ausweisung von Parkplätzen in der Miltenberger Straße gestellt. Die beiden bemängelten die dortige Parkplatznot, es sei beispielsweise kein Parken auf der Straße - die zur Ortsdurchfahrt zählt - möglich, darüber hinaus seien die bestehenden Höfe der Anwesen sehr klein. Weiter bemerkten die Antragsteller, dass Anwohner mit Gehbehinderung weite Wege in Kauf nehmen müssten. Die beiden schlugen vor, dort, wo einmal Grünbeete vorhanden waren, Parkplätze einzuzeichnen. Bürgermeister Gernot Winter versprach, dass die Parkplatzsituation in der Miltenberger Straße Gegenstand der nächsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses sei, welcher dann eine entsprechende Ortseinsicht vornehmen wird.

Tempo 30-Markierungen: Gerald Bayer sprach sich im Rahmen der Bürgerfragestunde dafür aus, die teilweise verblassten Tempo 30-Markierungen im Ort zu erneuern oder neue dort aufzubringen, wo noch keine sind. Winter versprach, dass die Gemeinde prüfen werde, ob noch zusätzliche Tempo 30-Markierungen sinnvoll seien.

Fripa-Erweiterung: Rainer Sacher wollte im Rahmen der Bürgerfragestunde wissen, ob im Zuge der geplanten Erweiterung der Miltenberger Fripa diese auf Großheubacher Gemarkung stattfinde und ob die Gemeinde damit Gewerbesteuereinnahmen des Unternehmens zu erwarten habe. Der Bürgermeister antwortete, dass es stimme, dass die Firma Erweiterungspläne habe, allerdings noch nichts davon spruchreif sei, was Bauten auf Großheubacher Gemarkung betreffe. Dazu liefen aktuell noch Gespräche, fest stehe aber, dass der Großteil der künftigen Bebauung seitens des Unternehmens auf Miltenberger Gemarkung erfolgen würde.

Baumfällungen Busigberg: Am Busigberg, im Naturschutzgebiet im Waldbestand Lachenthal, soll - als Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet Dammäcker - ein ökologisch wertvoller Eichenbestand heranwachsen. Vom Vorhaben aus dem Jahr 2005/2006, welches die Entnahmen aller Kiefern zwecks Eichen-Naturverjüngung vorsah, werde nun Abstand genommen, so der Bürgermeister. Viel mehr werden in erwähntem Kiefernbestand im Abstand von sechs bis acht Metern gut geformte und stabile Kiefern stehen gelassen, um den Charakter des Waldes zu erhalten. Zudem sollen Zäune gebaut werden, um die aufkommende Naturverjüngung vor Wildverbiss zu schützen. In den übrigen Beständen, in denen bereits starke Eichen vorhanden seien, die den künftigen Bestand prägen werden, werde das Nadelholz bis auf Bäume mit Nestern, Höhlenbäume und landschaftsprägende Bäume entnommen. Die Maßnahmen sollen ein Kompromiss der Belange von der Naturschutzbehörde, der Bevölkerung und der Forstwirtschaft darstellen.

Kitasanierung: Am 7. Dezember 2021 beschloss der Gemeinderat, das Verfahren zur Generalsanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in seiner bisherigen Form zu beenden, da zwar noch die Sanierung angegangenen werden soll, aber die Erweiterung aufgrund aktueller Entwicklungen nicht mehr erforderlich ist. Deshalb sollte auch das Honorar für das beauftragte Architekturbüro neu verhandelt werden. Es sei nach Angaben des Bürgermeisters nun neu berechnet worden, dass anstelle der ursprünglich eingeplanten 10.630 Euro nur noch 8327 Euro für bisher erbrachte Leistungen gezahlt werden müssen.

Sachstand "Knoten Drei": Zum Sachstand des Straßenabschnitts "Knoten Drei" vor dem Bereich des Tunnels Richtung Bürgstadt erklärte der Bürgermeister, dass alle Vorarbeiten erledigt seien. Die Unterlagen für einen Förderantrag seien soweit vorbereitet und lägen seit eineinhalb Jahren bereit. Mittlerweile habe sich aber herausgestellt, dass im Verantwortungsbereich der Stadt Miltenberg noch zwei Grundstücksangelegenheiten zu regeln seien, eine mehr als bisher von der Gemeinde Großheubach angenommen. Erst wenn diese Angelegenheiten geregelt und damit dann alle relevanten Grundstücke im Eigentum der Gemeinde Großheubach oder der Stadt Miltenberg seien, könne der Förderantrag relativ zügig fertiggestellt und der Regierung von Unterfranken vorgelegt werden.

Trekkingplatz: Petra Dauber (SPD) stellte den Antrag, den Grillplatz am Busigberg zum Trekkingplatz, auf dem in vorgeschriebenem Rahmen Übernachtungen möglich sind, zu erweitern. Der Bürgermeister nahm den Antrag auf und versprach, diesen demnächst mit auf die Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung zu nehmen.