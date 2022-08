Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Treue Mehrfachblutspender im Kreis Miltenberg gewürdigt

BRK-Kreisverband zeichnet in Paradeismühle in Klingenberg Männer und Frauen für 50. Blutspenden aus

Klingenberg a.Main 02.08.2022 - 15:19 Uhr 1 Min.

Das Rote Kreuz ehrt verdiente Blutspender aus dem Kreis Miltenberg.

In seiner Begrüßung ging BRK-Kreisvorsitzender Thomas Rothaug insbesondere auf die Gewinnung von Blutkonserven ein. Wurden im Jahr 2019 noch 7479 Konserven bei 88 Terminen gewonnen, waren es im Jahr darauf noch 6875 Konserven bei 70 Terminen und 2021 dann 7179 Konserven bei 68 Terminen, heißt es in der Nachricht.

Spendenbereitschaft gesunken

Diese Entwicklung entspreche dem bayernweiten Trend mit der Ausnahme zu Beginn der Coronapandemie im Jahr 2020. Die Pandemie habe die Spendenbereitschaft im Jahr 2020 deutlich sinken lassen, so der BRK-Kreisverband. Die Zahlen der Erstspender seien im Hinblick auf Corona weitgehend stabil. Dies waren 2019: 492, 2020: 635 und 2021: 600 Erstspender. Als wichtige Aufgabe wird genannt, Männer und Frauen nach ihrer ersten Blutspende für weitere Blutgaben zu überzeugen und zu Mehrfachspendern zu machen.

Die stärksten Termine im Landkreis fanden 2021 in Bürgstadt statt. Dort spendeten bei vier Terminen 788 Personen ihr Blut. Das sind im Schnitt 197 Personen pro Termin. »Sie sind die besten Botschafter«, so der Appell des Vorsitzenden Rothaug an die Gäste des Abends.

Der Chefarzt des BRK-Kreisverbandes, Andreas Wöber, beleuchtete in seiner Rede die Blutspende aus medizinischer Sicht. Er ging ebenfalls auf den Bedarf von Blutkonserven im Krankenhaus Erlenbach ein. Dort werden täglich circa 50 Blutkonserven bereitgestellt, die bei Notfällen oder geplanten Operation zur Verfügung stehen.

Dienst für die Gesellschaft

Bei den Grußworten des Bürgermeisters Ralf Reichwein aus Klingenberg stand klar der große Dank an die Blutspender im Vordergrund. Er führte zudem vor Augen, dass das Engagement, welches von den Blutspendern geleistet wird, jedem aus der Gesellschaft zugutekommt.

Zum Abschluss der Feier wurde den Blutspendern die Urkunde mit Ehrennadel für ihre 50. Blutspende sowie ein kleines Präsent überreicht. Der Abend klang gesellig bei einem gemeinsamen Abendessen aus.

Linda Hock/bam