Tretboot ahoi mit Mia und Emma in Miltenberg

Serie Unsere Gewässer: Kinder erleben Abenteuer auf dem Main

Vorfreude: Emma (4) schlüpft in die Rettungsweste. Die ist für Kinder bis acht Jahren Pflicht. Ahoi und ab geht's! Familie Krolzig aus Wörth fährt zum ersten Mal Tretboot.

Mama Tanja Krolzig hat ihre beiden Mädels mit Geschichten übers Bootfahren neugierig gemacht. Emmas Schwester Mia (2) lässt den Blick über Boot und Wasser schweifen und zögert. Soll sie wirklich in diese schaukelnde Wanne steigen? Schwester Emma machts vor und wagt das Manöver. An Papas Hand klettert sie an Bord.

Das Boot ist ein Oldtimer aus den 1960er-Jahren. Bootsverleiher Dieter Fürst hat die historischen Aluminiumboote geerbt und hält sie auf Vordermann. Das gelb-blaue Exemplar, das sich die Krolzigs gemietet haben, strahlt in der Sonne. Die Seiten ziert der Schriftzug »Moby Dick«. Vor Untieren aus dem Wasser muss sich heute keiner fürchten. Nur ein paar Grundeln tummeln sich im Uferbereich. Emma ist begeistert! Auch Mia sitzt jetzt auf der Rückbank. Die Eltern Tanja und Christian Krolzig justieren die Vordersitze und legen ab.

Kurs auf Boje

Dieter Fürst hat dem Familienquartett geraten, zum warm werden gegen die Strömung zu strampeln. Gemächlich gondelt das Boot übers Wasser. Die Rumpfform begrenzt das Tempo auf Schrittgeschwindigkeit. Ein vorbeirasendes Schnellboot wirft Wellen. Emma quiekst. Auch die scheue Mia grinst. Der Main ist heute hochfrequentiert. Die Familie bleibt deshalb im Uferbereich. Von dort beobachten sie einen Skipper, der eine Boje mit Fähnchen ansteuert. Bootsverleiher Dieter Fürst erklärt: »Der macht gerade seinen Bootsführerschein.«

Beim Rettungsmanöver »Mann über Bord« muss jeder Handgriff sitzen. Sobald der Prüfer die Boje, die als Attrappe dient, ins Wasser wirft, muss der Prüfling den Motor auskuppeln und das Heck wegdrehen. So vermeidet er, dass sich Propeller und Attrappe zu nahe kommen. Nun fischt der Prüfling die Boje aus dem Wasser. Aufgabe bestanden!

Tretboot-Fahren in Miltenberg - wir begleiten eine junge Famlilie

Gegen Schiffswellen

Die Krolzigs haben ihr Tretboot gewendet und winken im Vorbeifahren. Unter der Mainbrücke kommt ihnen ein Ausflugsschiff entgegen. Tapfer trotzt das Tretboot den Wellen. Trotzdem kehren die Krolzigs um. »Ich glaube, für heute reicht's«, sagt Tanja Krolzig. »Nicht dass es Mia schwindelig wird.« Doch als die vier am Steg anlegen, bleibt Mia trotzig sitzen. Die Eltern müssen grinsen. »Ich glaube, sie will doch noch weiterfahren«, schmunzelt die Mutter. »Wir kommen bald wieder«, verspricht Papa Christian Krolzig.

Mit einem Seufzer verlässt Mia das Tretboot. Der schwankende Steg macht ihr keine Angst mehr. Die dargebotene Hand von Papa schlägt sie aus. Sie will allein über den Steg laufen. Als die Familie wieder festen Boden unter den Füßen hat, kann die ältere Schwester Emma gar nicht aufhören, zu erzählen. »Wir haben Fische gesehen!«, ruft sie. »Und ganz große Wellen waren da.« An Heimfahrt ist nun nicht zu denken. Die Kinder sind in Abenteuerlaune. Ein Abstecher zu Spielplatz und Minigolfanlage rundet den Tag ab.

Julia Preißer