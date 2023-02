Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Trennfurter Türken im Faschingsfieber

Prunksitzungen: Fünf Stunden Feierlaune bei Schau- und Gardetänzen, Ohrwürmern und Büttenreden

Klingenberg a.Main 05.02.2023 - 13:12 Uhr 3 Min.

Fatale Pralinenbox: Urgestein Ellen Markert in der Bütt. Heiße Hüftschwünge: Die "Chickenwingz" samt T-Rex. Als elegante Waldfeen verzaubert die Frauengruppe "Passion" mit ihrem dynamischen Showtanz.

»Ihr wünscht, wir spielen. Wir wollen heute die kleinen und große Sorgen verdrängen«, verkündete Sitzungspräsident Oliver Siebenlist - und er versprach nicht zu viel. Herrschte schon anfangs in der liebevoll in den Vereinsfarben geschmückten Halle gute Laune, war sie zum Schluss einfach nur noch bombastisch.

Pumuckl-Wirbelwind

So sorgten zu Beginn die Kleinsten, die TTC-Minis, in ihren knalligen gelb-grünen Pumuckl-Kostümen samt Meister Eder für strahlende Augen beim Publikum. In unterschiedlichen Formationen wirbelten die Sprösslinge leichtfüßig und harmonisch über die Bühne inklusive eines trolligen »Ätsch-Gesichtes« und einer kleinen Figur zum Schluss. Bei ihrer Zugabe, dem Bienentanz, blieb kaum ein Narr ruhig sitzen und alle sangen lauthals mit.

Doch das war nicht die einzige Augenweide an diesem Abend. Auch die Kleine und Mittlere Garde trieben zu fetzigen Rhythmen mit grazilem perfekt aufeinander abgestimmtem Bewegungsspiel, lockeren Sprüngen und in die Luft wirbelnden Armen und Beinen das Stimmungsbarometer weiter in die Höhe. Bei der Großen Garde dann kam das närrische Volk aus dem Jubelfieber kaum noch heraus. Zu donnernden und zackigen Beats bewiesen die eleganten und leichtfüßigen Tänzerinnen eine perfekte Körperspannung bei Rädern, Spagat und Figuren. Die Krönung obendrauf setzte Eva Hummel als Tanzmariechen mit ihrer filigranen und akkuraten Darbietung.

Jungfern-Wallfahrt

Nicht nur für jede Menge erstaunte Blicke, sondern auch für ausgiebige Lacher sorgte der spontane Überraschungsauftritt des »Trennfurter Jungfern Bundes«. Perfekt vom Kleidungsstil hergerichtet zogen die Jungfern, begleitet von drei Bläsern des Musikvereins, in einer Art Wallfahrt auf die Bühne und verkündeten im andächtigen Sprechgesang humorvoll ausgeschmückt ihr Problem: »Oh Herr, es ist net schö allein. Bei manch einer pressiert es ach scho, drum wolle wir alle schnell a Mann.« Da ließ auch die dreistufige Rakete nicht lange auf sich warten und die Menge tobte.

Genauso wie bei den »Maintaler Lendenschurz-Jägerinnen«, sozusagen das Gegenstück zu den Altweibern. Mit ordentlich Bling-Bling am Körper samt leuchtendem Krönchen bewiesen die sieben Damen, von Tim Zöller am Keyboard unterstützt, ihr musikalisches und dichterisches Talent mittels bekannter umgeschriebener Songs. Zwischendurch mit »Millionärsbrause« (Sekt) die Stimme ordentlich geölt, freuten sich die Grazien unter anderem mit »Hurra, hurra, der Fasching ist wieder da« über die fünfte Jahreszeit nach der Zwangspause, berichteten von »atemlosen Nächten«, um während der Ausgangssperre um neun Uhr daheim zu sein, und gaben schließlich eine Lobeshymne auf die Faschingsparty des TTC zum Besten.

Gleich mehrere Angriffe auf die Lachmuskulatur starteten die Büttenredner und ließen kaum ein Auge trocken. So holte der Kleinwallstädter Eckard Bein als »Doofe Nuss« in amüsanten Anekdoten gleich mehrfach in Richtung des gemeinsamen Zusammenlebens mit der »Zugemuteten« aus und verschonte auch sich selbst dabei nicht.

Mit Pralinen zum Orgasmus

Wie fatal so eine Box mit kleinen Pralinchen sein kann, veranschaulichte Urgestein Ellen Markert eindrucksvoll in der Bütt - und stellte schließlich fest, dass es ein Fehler der Evolution sei, beim Essen keinen Orgasmus zu bekommen: »Denn dann weiß man, wenn man fertig ist«, resümierte sie mit verschmitztem Grinsen.

Perfekt akzentuiert berichtete Tilo Hartig von den Herausforderungen der Pubertät seines »Buas«, der trotz allem für ihn das »tollste Kind der Welt« ist. Udo Ackermann wiederum nahm als Hausmeister der Stadt Klingenberg das Ortsgeschehen mit kritischem und humorvollem Blick aufs Korn und teilte dabei auch in Richtung Klingenberg samt »träger« Verwaltung und Stadtrat ordentlich aus.

Noch einmal richtig heiß ging es am Ende her. Als anmutige Waldfeen ließen die Frauen von »Passion« mit ihren Hebefiguren und flottem Hüftschwung beim dynamischen Showtanz die Herzen höher schlagen. Das Männerballett der »Chickewingz« hingegen brachte als Dinosaurierranger samt eines großen T-Rex das Blut mit ihren heißen Rhythmen und Figuren noch einmal richtig zum Kochen. Für die Schunkelrunden zwischendurch sorgte Bernd Eilbacher.

Jennifer Lässig

Narrenbarometer: Trennfurter Türken-Club Vereinsname: Trennfurter Türken Club e.V. Vorsitzende: Marion Deckert Homepage:https://ttc-trennfurtertuerkenclubev.chayns.net Facebook/Instagram: ttctrennfurt Verbandsmitglied: Kreisnarrenring Obernburg und Fastnacht-Verband Franken Motto: TTC - Trennfurter Türkensitzung Regie: Marion Deckert und Oliver Siebenlist Eigengewächse: Nachwuchsbüttenrednerin Frida Markert Besonderheiten: TTC-Urgestein Ellen Markert und Kleinwallstädter Eckhard Bein als "Doofe Nuss" seit 22 Jahren beim TTC in der Bütt Trainerinnen: Marion Deckert, Alina und Marie Becker, Eva Hummel, Carolin und Ariane Ühlein, Marleen Sauer, Eva Hummel Termine: 21. Februar, 17.11 Uhr Faschingskehraus im Pfarrheim Trennfurt.