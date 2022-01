Trennfurter sollen im Frühjahr Treffpunkt bekommen

Bauprojekt: Platzgestaltung am neuen Wohnhaus hat sich zuletzt verzögert - Gewerbeeinheit steht noch leer

Das neue Wohnhaus im Klingenberger Stadtteil Trennfurt ist längst bezogen. Die Gestaltung des Platzes, der davor entstehen soll, hatte sich zuletzt allerdings verzögert. Bildunterschrift 2022-01-22 --> Das neue Wohnhaus im Klingenberger Stadtteil Trennfurt ist längst bezogen. Nun soll auch der geplante Platz vor dem Gebäude folgen. Foto: Kathrin Wollenschläger

»Im Laufe des Frühjahrs werden sie durchgeführt«, sagt Bürgermeister Ralf Reichwein.

Meinungsverschiedenheiten

Das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) fördert das Projekt. Daher waren Bürgerbeteiligungen unumgänglich. Die Anwohner sollten mitentscheiden, »obwohl es sich nur um ein paar Quadratmeter handelt«, wie der Christsoziale sagt. Dabei offenbarten sich »große Meinungsverschiedenheiten, weil wir auch die Straße mitmachen wollen«. Nicht zuletzt habe die Stadt Grunderwerb tätigen müssen und beim ersten Versuch keine Firma für die ausgeschriebenen Arbeiten gefunden. »Deswegen hat sich das Ganze verzögert.«

Im Frühjahr soll vor dem Gebäude an der Trennfurter Straße nun ein Flachbeet entstehen. Geplant ist weiteres Grün entlang der Straße. Eine optisch verengte Fahrbahn soll zum vorsichtigen Fahren animieren. Farbe soll es möglich machen. »Da draußen liegt die Feuerwehr, eine echte Fahrbahnverengung ist daher keine gute Idee«, so Reichwein. »Wenn sich dort Feuerwehr und Bus begegnen, hätten wir ein Problem.« Im Raum steht, die Kleine Gasse so zu sperren, dass die Bewohner des neuen Hauses die Trennfurter Straße nur über die Große Gasse erreichen. Das hänge davon ab, wie stark die Kleine Gasse genutzt würde und wie sehr die Anwohner sich dadurch gestört fühlten, so Reichwein.

260.000 Euro Kosten

Die Gewerbeeinheit im Erdgeschoss steht noch leer. Die Stadt hätte am liebsten ein Café. Irgendwas, was die Menschen zusammenbringt. Das Vorhaben kostet etwa 260.000 Euro. Das ALE bezuschusst das Ganze mit 30 bis 40 Prozent der Kosten. DieStraßenbauarbeiten übernimmt die Firma Kunkel aus Aschaffenburg.

kwo

