Trennfurter Ortsmitte umgestaltet

Die Umgestaltung der Trennfurter Ortsmitte ist fast beendet. Weil auf Höhe der Kirche noch ein Fußgängerübergang asphaltiert wird, muss die Trennfurter Straße am Montag noch einmal für einen Tag voll gesperrt werden. Am Dienstag wird die Trennfurter Straße mittels Ampelschaltung wieder für den Verkehr freigegeben. Am Freitag feierten die Stadtverwaltung mit Bürgermeister Ralf Reichwein, Stadträten, Planungsbüro und Baufirma gemeinsam mit den Anwohnern.