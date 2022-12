Trennfurter Feuerwehr kümmert sich im ganzen Kreis Miltenberg um Gefahrgut

Stadtrat Klingenberg billigt Übernahme überörtlicher Aufgabe von Bürgstadt

Klingenberg a.Main 21.12.2022 - 17:59 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Stadtrat Klingenberg beschloss am Dienstag die Mitarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Trennfurt im Gefahrgutzug des Landkreises.

Kreisbrandrat Spilger erläuterte, dass es sich bei der angedachten Mitarbeit um eine überörtliche Aufgabe im ABC-Bereich handelt. Diese werde über den Landkreis geregelt. Den Löschzug Gefahrgut gibt es bereits seit vielen Jahren, bislang war der Standort bei der Freiwilligen Feuerwehr in Bürgstadt. Durch den Umstieg auf das Wechselladerkonzept wird dort aber die Halle zu klein. »Wir brauchen also einen neuen Standort,« so Spilger. Trennfurt biete sich durch die zentrale Lage an. Erste Gespräche im Vorfeld mit der Stadt Klingenberg und der Freiwilligen Feuerwehr Trennfurt seien sehr gut gelaufen.

Landkreis beschafft

Der Wechsellader sowie der Abrollbehälter werden durch den Landkreis beschafft, die Bestellung läuft bereits. Das Fahrzeug wird mit einer Überlassungsvereinbarung übergeben, die Dauer beträgt 20 Jahre. Lediglich die Betriebsmittel müssen selbst gezahlt werden. Um in den Genuss der Förderung zu kommen, ist es jedoch nötig, dass das Fahrzeug auch bei örtlichen Einsätzen zum Einsatz kommen kann. Dazu muss ein Abrollbehälter »Wasser« angeschafft werden

Weiterhin erläuterte der Kreisbrandrat auf Nachfrage von Stefani Lang (Grüne), dass der Fachkräftemangel auch vor den Feuerwehren nicht halt macht. Es gebe bereits Überlegungen für die Zukunft, die Aufgaben bezüglich des Gefahrgutzugs auf verschiedene Schultern zu verteilen. Ebenfalls Thema war die Einsatzhäufigkeit des Fahrzeugs. Dazu hatte Harald Fischmann (Grüne) einige Fragen auf die Auswirkungen bei örtlichen Einsätzen. Spilger antwortete darauf, dass es hoffentlich nicht zu mehr örtlichen Einsätzen kommt. »Nur weil wir ein neues Fahrzeug haben, rücken wir nicht öfter aus«, sagte er. Das Fahrzeug könne auch dann zum Einsatz kommen, wenn beispielsweise im Schwimmbad Chlorgas austrete oder Öl auslaufe.

Uwe Zahn (Freie Wähler Klingenberg-Röllfeld) wollte wissen, wer dafür aufkommt, wenn Geräte defekt sind. Darauf antwortete Spilger, hier sei in der Regel der Landkreis zuständig, allerdings gelte das Verursacherprinzip bei Schadensfällen. Thorsten Strupeck (CSU) sah den Mehrwert, den die Mitarbeit im Gefahrgutzug bringt. Das Tanklöschfahrzeug in Trennfurt sei recht betagt und müsse früher oder später ersetzt werden. Peter Schönert (Freie Wähler Trennfurt), der die Trennfurter Wehr kommandiert, mahnte darauf zu achten, die Mannschaft nicht zu überfordern.

Miriam Weitz

Stadtrat in Kürze Neubau Kindergarten: Der Stadtrat schloss sich dem Vergabevorschlag des Planungsbüros Johann und Eck an und beauftragte die Verwaltung, verschiedene Firmen mit den erforderlichen Arbeiten zum Neubau des Kindergartens in Trennfurt zu beauftragen. Die Trockenbauarbeiten erledigt die Firma Rehm aus Obernburg, die Bodenbeläge die Firma Göbel Fliesen aus Würzburg, die Innentüren kommen von der Schreinerei Weidinger in Hardheim, die Fliesenarbeiten von der Firma Johe aus Niedernberg, die mobile Trennwand liefert die Firma Dorma Hüppe aus Westerstede. Die Vorstellung der Freianlagenplanung musste abgesetzt werden, da das Büro Johann und Eck die Daten erst im Januar liefern kann. Innenraumverdichtung: Der Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss beschloss in der Sitzung am 25. Oktober einstimmig, den Städteplaner Matthiesen zu beauftragen, Entwurfsskizzen für eine mögliche Innerortverdichtung zu entwerfen. Schulgebäude Röllfeld: Der Stadtrat stimmte mit 16:2 Stimmen dem vorgelegten Mietvertrag mit dem Landkreis Miltenberg zur Nutzung des Röllfelder Schulhauses zu. In dem Gebäude sollen Geflüchtete aus der Ukraine Unterkunft finden. Wohnmobilstellplatz: Mit 17:1 Stimmen beschloss der Stadtrat, den Wohmobilstellplatz an die Bewerber Zoll/Herzing zu vergeben. Restmüllabfuhr: Einige Stadträte äußerten völliges Unverständnis über den Beschluss des Kreistags, die Abfuhr des Restmülls ab 2024 nur alle vier Wochen zu veranlassen.