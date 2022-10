Transplantationspreis für Klinik Erlenbach

Staatsminister Klaus Holetschek überreicht die Ehrung in München

Erlenbach a.Main 28.10.2022 - 14:08 Uhr < 1 Min.

Der stellvertretende Transplantationsbeauftragte Philipp Steinbeis (rechts), leitender Oberarzt Neurologie und Geriatrie, sowie Florian Bofinger, leitender Oberarzt der Anästhesie und Intensivmedizin, nehmen den Preis von Gesundheitsminister Holetschek entgegen.

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek hob laut Mitteilung die Organspende und Transplantation als wichtige Bereiche der medizinischen Versorgung und Verbesserung der Überlebenschancen und der Lebensqualität von betroffenen Patienten hervor. Er betonte, dass dies nur durch Organspenden möglich sei. Die unverzichtbare Aufgabe der Transplantationsbeauftragten in den Kliniken sei, mögliche Organspender zu erkennen und sie darauf anzusprechen. In den ausgezeichneten Kliniken werde diese Aufgabe in vorbildlicher Weise wahrgenommen, so Holetschek. Er würdigte zudem die Organspender und deren Angehörige, die Transplantationen ermöglicht haben.

»Erst als ich die Aufgabe als Transplantationsbeauftragter angenommen habe, wurde mir vollumfänglich bewusst, wie wichtig das Thema der Transplantationen ist«, so Benghebrid. Wenn man durch diese Tätigkeit Leben retten kann, ist dies sehr erfüllend. 2021 und 2019 gab es jeweils eine Organspende in der Helios Klinik Erlenbach. Für eine ländliche Klinik seien zwei Fälle von Transplantationen in drei Jahren sehr viel, so der Chefarzt.

In Bayern warten derzeit circa 1200 Menschen auf eine dringend notwendige Transplantation. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres gab es im Freistaat 61 Organspender, im Vergleichszeitraum 2021 waren es 59. Im gesamten vergangenen Jahr spendeten in Bayern 110 Menschen nach ihrem Tod ihre Organe. 2020 lag diese Zahl bei 131.

Die Vergabe des Organspendepreises erfolgt durch den Fachbeirat der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) in der Region Bayern. Vorrangiges Kriterium für die Auszeichnung ist nicht die Anzahl an Organspenden, sondern das Engagement für die Organspende. Dazu zählen insbesondere die Unterstützung der Transplantationsbeauftragten durch die Klinikleitungen, die Fortbildung des Personals sowie die Erarbeitung von Leitlinien und Verfahrensschritten für den Fall einer Organspende.

bam