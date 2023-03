Tram des Balkans bietet großes Sound-Kino in der Zehntscheuer

Französische Gruppe mit eindrucksvollem Konzert in Amorbach

Amorbach 19.03.2023 - 12:38 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Virtuos und emotional: Tram des Balkans beim Auftritt in der Amorbacher Zehntscheuer.

Dabei durchstreifte die sechsköpfige Formation aus Frankreich ein breites Spektrum an Stimmungsbildern, lieferte groß angelegte Emotionen - von melancholisch-nachdenklich bis hin zu purer, in Musik gegossener Lebensfreude war so gut wie alles dabei. Das Programm umfasst Klänge aus Zentraleuropa und Klezmer, dazu auch Momente, die sich solchen aus dem Orient und Nordeuropas widmeten. Weltmusik und kulturelle Vielfalt also, die von den Talenten auf der Bühne mit ganz viel Einsatz umgesetzt wurden, was schnell den Funke auf die Gäste überspringen ließ.

A cappella zum Auftakt

Vier der Musiker stiegen a cappella in den Abend ein, was schon eine bemerkenswerte Leistung war, denn die Art und Weise, wie die Stimmen verschmolzen, ließ sofort aufmerksam zuhören. Dann gesellten sich Kontrabass und Drums als locker und leichtfüßig aufspielendes Rhythmusgerüst hinzu, Violine und Co. übernahmen die Melodieführung. Kräftiger Applaus war den Protagonisten auf der Bühne sicher, die sympathische Interaktion mit den Gästen sorgte sofort und im weiteren Verlauf für ein tolles Miteinander. Es folgte eine Achterbahnfahrt an Spielweisen, Ausdrucksformen und vor allem Instrumentenkombinationen, was die Zeit wie im Flug vergingen ließ.

Was die Veranstaltung so besonders machte, waren die unzähligen Überraschungen - kein Stück klang wie das vorherige, immer wieder gab es neue Ansätze, Ideen und Besonderheiten in der Darbietung, in den Arrangements und auch in der Art und Weise, wie gesungen wurde. Zum einen setzte die Band auf Atmosphäre, konnte in den leisen, zurückhaltenden Momenten ein wunderbares, zum Träumen einladendes Ambiente in den Saal zaubern, entfachten Kompositionen, die viel Raum zum Atmen und zum allmähliche sich entfalten hatten. Als beispielsweise gestrichene Basssaiten auf dezente Percussion trafen, dazu feinfühlige Flötenklänge ein Klangbild malten, welches an ein Naturszenario erinnerte, dann war das ganz großes Sound- und Kopfkino.

Wandlungsfähiger Gesang

Zantmans Gesang war, genau wie der ihrer Kollegen, wandlungsfähig, aber stets authentisch, mit klasse Intonationen und viel Gespür für Timing und Phrasierung. Den erwähnten, in der Lautstärke eher dezenteren Abschnitten gegenüber standen dann die Nummern, bei denen mit stilsicherer Genauigkeit und schnellerer Spielweise viele Highlights geschaffen wurden und zudem auf der Bühne seitens der Bandmitglieder getanzt wurde. Auch einige der Besucher suchten sich noch irgendwo ein freies Plätzchen im Zuschauerraum und tanzten zu den fetzigen Rhythmen mit. Akkordeon, Klarinette, Mandoline und Co. - was Tram des Balkans auffuhren, war Qualität und Quantität zugleich.

Das Geschick, mit dem alles an Instrumenten und Einflüssen verwoben wurde, suchte seinesgleichen. Aber nicht nur die eher rasanteren Stücke luden zum Tanz, auch Langsames war - wie schon auf der Bühne verdeutlich wurde - dafür geeignet. Der Auftritt erfolgte - für Gastspiele in der Zehtnscheuer sonst eher unüblich - ganz ohne Pause. Eine solche hätte vielleicht auch den Fluss, der dem Gesamtkonzept innewohnte, unterbrochen. Somit kamen die Zuhörer in den rund anderthalb Stunden andauernden, niveauvollen Genuss von Beiträgen, denen dank der engagierten Darbietung zu jedem Zeitpunkt eine ganz eigene Magie innewohnte. mab

Marco Burgemeister