Touristisches oder Kunstinteresse treiben mehr Menschen in Kirchen als Andacht und Gebet

Kirche St. Bilhildis Richelbach

Bedeutende Kirchen - ob Kölner Dom oder Ulmer Münster - werden heute nicht mehr vor allem zur Andacht und zum Gebet aufgesucht. Weit mehr Besucher kommen aus kunstgeschichtlichem oder touristischem Interesse. Aber Dorfkirchen, wie zum Beispiel St. Bilhildis in Richelbach? Wer interessiert sich noch für solche kleinen Gotteshäuser? Nicht beeindruckend alt, nicht ehrfurchtgebietend groß und allenfalls von Künstlern ausgestaltet, deren Namen gerade noch den Heimatkundlern der Region geläufig sind.

Buscher und Bergmann-Franken

Dabei ist Thomas Buscher, der Pietà und Kreuzweg der Richelbacher Kirche geschaffen hat, zumindest in Franken kein ganz Unbekannter. In Tauberbischofsheim, Höpfingen oder auch auf dem Engelberg finden sich weitere Werke des Bildhauers und Holzschnitzers. Und der Schöpfer der Wandbilder, Alois Bergmann-Franken, war ein akademisch ausgebildeter Maler und seine Arbeiten in den 1930er Jahren in der Region sehr gefragt.

Nur eine Dorfkirche? So ungewöhnlich wie die Schutzpatronin, die Heilige Bilhildis, sind Architektur und Ausstattung des Baus, den die Bewohner der kleinen Gemeinde auf der Neunkirchener Höhe lange geplant und 1904 fertiggestellt hatten. Ein Gemeinschaftswerk und eine große Anstrengung der Dörfler: Nicht nur finanziell, sondern auch im Wortsinn, denn sie haben das Bauholz in den umliegenden Wäldern geschlagen, die Steine im gemeindeeigenen Steinbruch gehauen und den Sand mit Ochsenfuhrwerken aus dem Maintal geholt.

»Es ist ein besonderes Gotteshaus« sagt Kreisheimatpflegerin Hedwig Eckert. Eine Bewertung, die nicht nur dem Lokalpatriotismus der Richelbacherin entspringt, sondern auf einer besonderen Qualifikation fußt. Im März hat Eckert ihre Ausbildung zur zertifizierten Kirchenführerin abgeschlossen. Eher zufällig war ihr eine Broschüre in die Hände gefallen, in der das Erzbistum Bamberg für seine Kirchenführer-Ausbildung warb. »Das will ich«, dachte sich die Kreisheimatpflegerin, deren Tätigkeitsschwerpunkt Volks- und Brauchtum sehr viel mit Glauben und Frömmigkeit zu tun hat. Dass sie für viele Seminare tatsächlich nach Bamberg fahren musste, hatte sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst, doch im Bistum Würzburg gibt es kein solches Angebot.

Zweijähriger Kurs

Entsprechend groß war auch der Einzugsbereich der 20 Frauen und Männer, die mit Eckert die zweijährige Ausbildung begonnen hatten. Elf hielten durch und bekamen Ende März im Bamberger Dom von Erzbischof Ludwig Schick ihre Zertifikate überreicht.

In der Erkenntnis, dass die Zahl der Kirchenbesucher die der Gottesdienstbesucher bei weitem übersteigt, sieht der Bundesverband für Kirchenpädagogik eine Chance. Gerade weil das Basiswissen über religiöse Symbole, Bibel und Kirchengeschichte immer mehr zurückgeht, ist die Strahl- und Anziehungskraft der Gebäude eine Möglichkeit, mit Besuchern wieder über Spiritualität und Religion ins Gespräch zu kommen.

»Wir hatten auch einen Atheisten in unserem Kurs«, sagt Eckert, um deutlich zu machen, dass es ihr nicht darum geht, Menschen zum Glauben zu führen oder gar zum Katholizismus zu bekehren. Sie will helfen, Kirchenräume »lesen« zu lernen und sie anderen Menschen zugänglich machen - architektonisch, kunsthistorisch, aber natürlich auch theologisch. Mit ihrem inhaltlichen Schwerpunkt als Heimatpflegerin hat Eckert da besonders viele Anknüpfungspunkte. Denn Brauchtum und Traditionen sind mit Glaube und Religion verbunden, doch Wissen und Verstehen darüber drohen in Vergessenheit zu geraten.

Dafür ist die Richelbacher Kirche selbst ein Symbol: Denn das heute wieder reich ausgemalte Gotteshaus war eine Zeit lang innen ganz weiß. Im Bildersturm nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hatte man die Fresken Bergmann-Frankens übertüncht. Erst bei einer Renovierung 20 Jahre später entdeckte man sie neu und holte sie wieder hervor.

Eherne Schlange

Die Ausmalung, so Eckert, stütze das theologische Gesamtkonzept der Kirche und erlaube es, viel über Glauben und biblische Geschichten zu erzählen. So zeigten die drei Bilder Bergmann-Frankens in der Apsis den sogenannten Gnadenstuhl als Sinnbild von Auferstehung und ewigem Leben mit Gottvater, Gottsohn und Heiligem Geist. An den Seiten das Abendmahl aus dem Neuen Testament und aus dem Alten Testament die Geschichte der ehernen Schlange, die Moses um seinen Stab wand, um die Israeliten von den Bissen giftiger Schlangen in der Wüste zu heilen und so aus dem vorchristlichen Motiv des Äskulapstabes ein christliches machte.

So ist die kleine Kirche angefüllt mit Geschichten. Mit sehr alten von der Schutzpatronin Bilhildis, über die sich die irischen Ursprünge des fränkischen Glaubens erzählen lassen. Mit nicht ganz so alten wie über die Orgel der kleinen Dorfkirche, die 1889 für ein Berliner Gymnasium gebaut worden war und erst 1915 nach Richelbach kam. Und auch neuen wie über das Altarkreuz, für das der Pfarrer einen ganz besonderen Schatz opferte: einen Stein aus der Grabeskirche in Jerusalem.

Paradoxerweise führe die Erosion grundlegender religiöser Kenntnisse zu einem verstärkten Interesse an christlichen Kirchen, weiß man beim Bundesverbands Kirchenpädagogik. Besucher mit wenig oder ganz fehlendem Basiswissen über religiösen Symbole, Bibel oder Kirchengeschichte gelte es mit zeitgemäßen Führungen anzusprechen. Kirchenführerinnen wie Hedwig Eckert haben das Rüstzeug dafür.

Hintergrund: Ausbildung zum Kirchenführer Für die Ausbildung von Kirchenführern hat der Bundesverband für Kirchenpädagogik 2005 ein Gütesiegel entwickelt. Vergeben wird es für langfristige Ausbildungen, die mindestens 120 Unterrichtsstunden umfassen. In fast allen Bundesländern gibt es Angebote nach diesem Qualitätsstandard. In Bayern in den Erzbistümern München und Bamberg. Schwerpunkte der Ausbildung sind: o Kirchen-, Liturgie- und Frömmigkeitsgeschichte, o Kunstgeschichte und Architektur, o Kirchenpädagogik, Didaktik und Methodik von o Kirchenführungen mit Praxisteilen, o Rhetorik, Gruppendynamik und Rollenverständnis als o Kirchenführerin und Kirchenführer, o Glauben, Glaubenspraxis und Theologie. kü

Hintergrund: Apostelkreuz Kirche St. Bilhildis Richelbach In der Richelbacher Kirche ziert ein besonderes Ornament die Wände: ein sogenanntes Apostelkreuz. Gleich viermal ist es zu finden; ursprünglich gab es aber vermutlich zwölf. Apostel- oder Weihekreuze gehören zur grundlegenden Ausstattung jeder Kirche. Sie erinnern daran, dass das Licht des Glaubens über die Apostel in die Welt getragen wurden und an den Brauch, die Innenwände von Kirchen bei der Weihe mit Chrisam zu salben. An dieses Stellen werden dann die Apostelkreuze angebracht. Ornamente wie diese sind oft übersehene oder auch unverstandene Details in Kirchen. Der Kirchenmaler Alois Bergmann-Franken, der in den Jahren 1928 und 1929 die Richelbacher Kirche ausschmückte,ergänzte das grundlegende Kreuzsymbol durch goldene Flammen, die auf die Apostelgeschichte hinweisen. An Pfingsten, so heißt es, »erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jedem von ihnen ließ sich eine nieder.« ()