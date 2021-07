Tourismusverband Franken tagt in Bürgstadt: Zuversicht trotz weniger Gästen

Staatsminister Joachim Hermann wird zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Bürgstadt 30.07.2021 - 12:11 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

An der Spitze des Tourismusverbandes Franken gibt es Veränderungen: Der scheidende Vorsitzende Gerhard Wägemann (von links), Geschäftsführerin Angelika Schäffer, der neue Ehrenvorsitzende Staatsminister Joachim Herrmann und der neue Vorsitzende Thomas Bold während einer Mitgliederversammlung des Verbands in der Bürgstädter Mittelmühle. Der Vorsitzende des Tourismusverbands Franken, Gerhard Wägemann (links), ernennt Staatsminister Joachim Herrmann während einer Mitgliederversammlung in der Bürgstädter Mittelmühle zum Ehrenmitglied des Verbands. Das frisch ernannte Ehrenmitglied des Tourismusverbandes Franken: Staatsminister Joachim Herrmann (rechts) mit dem Vorsitzenden des Verbands, Gerhard Wägemann.

Der scheidende Vorsitzende Gerhard Wägemann wies in seinem Rückblick auf den Tourismus als Wirtschaftsfaktor hin, denn hier wurden noch 2019 rund 10,4 Milliarden Euro Bruttoumsatz erzielt. Er bedauerte, dass viele geplante Veranstaltungen wie »300 Jahre Würzburger Residenz« oder »Musikzauber Franken« im vergangenen Jahr leider ausfallen oder verschoben werden mussten. Er erläuterte den Anwesenden den »nachhaltigen Re-Start im fränkischen Tourismus«, der zum Ziel habe, mit den Gästen in Kontakt zu bleiben und ihnen coronakonforme Freizeitvergnügen aufzuzeigen.

Er lobte die Kooperation mit dem Reiseveranstalter »Secret Escapes«, die aufgrund ihrer Flexibilität knapp 1900 Buchungen generierte und zu einem Umsatz von 600 000 Euro in den Betrieben führte.

Während der Pandemie zeigte sich, dass der Verband gut aufgestellt ist, wenn es um Digitalisierung und Online-Marketing geht. Es wurden Youtube-Videos zum Frankentourismus ins Netz gestellt und mit Bloggern eine Zusammenarbeit aufgebaut. Der Verband präsentiert sich inzwischen auch auf der Routenplaner-Plattform »Komoot«.

Corona habe gezeigt, dass die Gäste mehr denn je online und verstärkt kurzfristig buchen, zeigte der scheidende Vorsitzende auf. »Wir setzen auf hohe Qualität, bewusst gewählte Jahresthemen und auf Destinationsmarketing«, so das Fazit von Gerhard Wägemann, der überzeugt ist, dass man damit aus Franken eine starke Marke macht.

Wägemann, der Anfang 2020 den Vorsitz von Staatsminister Joachim Herrmann (CSU) übernommen hatte, ernannte bei dieser Gelegenheit seinen Vorgänger zum Ehrenvorsitzenden. In seiner Laudatio zeigte er auf, dass Herrmann zwölf Jahre den Verband leitete und in dieser Zeit stets neue Rekordergebnisse für den fränkischen Tourismus verkünden konnte. In seiner Amtszeit habe der Aktiv-Urlaub eine neue Bedeutung bekommen, Qualitätswanderwege seien ausgezeichnet worden und bei Radreiseanalysen habe Franken Spitzenplätze erhalten.

Engagement gelobt

Unter Hermanns Vorsitz wurde die Digitalisierung eingeführt sowie die Präsenz auf den Social Media-Kanälen. Wie gut das war, zeigte sich während der Coronakrise, so Wägemann. Er lobte das große Engagement von Joachim Herrmann, das von einer Begeisterung für den fränkischen Tourismus angefeuert worden sei und überreichte ihm die Ehrenurkunde und einen Präsentkorb. Die Mitglieder des Verbandes würdigten den neuen Ehrenvorsitzenden mit stehenden Ovationen.

»Großartige Heimat«

Der Innenminister gestand zunächst, dass er ein wenig in das Amt gedrängt worden sei. Er habe das Glück gehabt, sich in einer Zeit des wirtschaftlichen Wachstums zu engagieren, der sich auch positiv auf den Tourismus auswirkte. Er betonte, dass Tourismusförderung immer auch Wirtschaftsförderung sei. Dass es mit dem Tourismus wieder aufwärtsgeht, davon sei er überzeugt, denn »wir haben eine großartige fränkische Heimat«, so der Minister, der sich danach auf den Weg ins Überschwemmungsgebiet im Berchtesgadener Land machte.

Bürgstadts Bürgermeister Thomas Grün hatte die Gäste zu Beginn der Veranstaltung in einem der 100 Genussorte Bayerns willkommen geheißen. Landrat Jens-Marco Scherf erklärte, er brauche den Landkreis nicht vorzustellen, denn die Anreise habe die Gäste schon erkennen lassen, wie schön Spessart, Odenwald und der Main seien. Er lud sie ein, sich Erinnerungen in Flaschenform mitzunehmen, und bedankte sich bei Herrmann mit einem Bildband und der »Antwort des Landkreises auf den Brexit«: einer Flasche Whisky aus einer Rüdenauer Destillerie.

ANNEGRET SCHMITZ

Hintergrund: Neuer Vorstand des Tourismusverbands Einstimmig hat die Mitgliederversammlung des Tourismusverbands Franken am Mittwoch Thomas Bold, Landrat von Bad Kissingen, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Die vier gleichberechtigten stellvertretenden Vorsitzenden sind die Kitzinger Landrätin Tamara Bischof, Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König, der Coburger Landrat Sebastian Straubel, und der Eichstätter Landrat Alexander Anetsberger. Zum Schriftführer wurde der Bamberger Landrat Johann Kalb gewählt. Als Schatzmeister fungiert Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke. Zu Rechnungsprüfern wurden der ehemalige Bürgermeister von Volkach, Peter Kornell, und der Münchberger Bürgermeister Christian Zuber ernannt. Des Weiteren wählte die Versammlung 29 Beiratsmitglieder, die den Vorstand erweitern. (asz)