Zehn Ideen: Unsere September-Tipps zeigen schöne Orte am Main im Kreis Miltenberg

Am Wasser lässt sich's gut aushalten

Miltenberg 01.09.2022 - 12:00 Uhr 4 Min.

Miltenberg Am Abend am Mainufer Foto: Petra Reith

Von Obern­burg über Mil­ten­berg bis Freu­den­berg ha­ben wir ein paar sc­hö­ne Or­te am Fluss­u­fer her­aus­ge­sucht, die ei­nen kur­zen oder auch län­ge­ren Ab­s­te­cher loh­nen. Denn am Main kann man wei­t­aus mehr als nur spa­zie­ren ge­hen, egal ob al­lein, mit Freun­den oder Fa­mi­lie. Spiel­plät­ze, Eis­die­len, Mi­ni­golf oder ei­ne sc­hö­ne Bank zum drauf sit­zen - hier ist für je­den et­was da­bei. Ein paar ech­te Ge­heim­tipps zei­gen wir na­tür­lich auch: Schif­fe be­o­b­ach­ten an der Sch­leu­se in Wall­stadt ist näm­lich to­tal span­nend. Und wer hät­te ge­dacht, dass man ent­lang des Kies­wegs am Main in Großwall­stadt vie­le sc­hö­ne klei­ne Buch­ten ent­de­cken kann?

1. Am Niedernberger Türmchen

Niedernberg, Blickrichtung Main: ein schönes Fleckchen Erde.

Einfach ein schönes Fleckchen Erde, das Mainufer am alten Turm in Niedernberg. Vielleicht auch deshalb, weil hier zwei Markenzeichen der Region in einem Ausblick zusammen kommen: Auf der einen Seite steht das Gemäuer aus Spessarter Sandstein, auf der anderen fließt der Main. Für einen kurzen Aufenthalt gibt es Bänke zum Verweilen. Da lässt sich den Gänsen zugucken oder über den Main schauen, ob sich drüben auf dem Weg am Sulzbacher Ufer der ein oder andere Radler erhaschen lässt. Den Turm haben engagierte Niedernberger übrigens im Jahr 2004 wieder ordentlich hergerichtet, ursprünglich stammt er aus dem 15. Jahrhundert. (kev)

2. Mainufer Miltenberg

Miltenberg im Juli 2019, der MainPicknicker stampft zusammen mit der Brauereri Faust eine neue Veranstaltung für Miltemberg aus dem Boden. Und ein voller Erfolg . Unter der Woche kam die White Night mit Live Musik am romatischen Mainufer in Miltenberg sehr gut an. Gleich geschätze 600 Besucher genoßen einen fantastischen Abend,

Seit der Fertigstellung des Hochwasserschutzes mit massiven Sandsteinmauern 2016 macht das Miltenberger Mainufer optisch richtig was her. Egal ob es der Besuch beim Mainuferfest mit Livemusik und Bier ist, der Schiffsausflug nach Freudenberg oder einfach nur flanieren und eine Runde Minigolf spielen - hier fühlt sich jeder wohl. Spektakulär war dieses Jahr das riesige Holzzelt, das eigens für die Michaelismesse aufgebaut worden war. Auch 2023 soll es wieder einen besonderen Blick auf den Main ermöglichen. (mir)

3. Mainpromenade Freudenberg

Die Wassertretanlage in Freudenberg am Main.

Der Maingarten in Freudenberg ist ein beliebtes Ausflugziel für Touristen und Menschen aus der Region. Im angelegten Rosengarten besteht die Möglichkeit, im Kneipp-Becken eine Runde zu drehen, sein Können im Großschach unter Beweis zu stellen oder mit Freunden Boule zu spielen. Für die Verpflegung sorgt die anliegende Gastronomie: Ob ein Eis an heißen Sommertagen oder ein Bier am Feierabend. Für jeden ist etwas dabei. (kim)

4. Die "Worschd" in Collenberg

Hübsches Plätzchen: die "Worschd" genannte Badebucht in Collenberg.

Die kleine natürliche Badebucht im Collenberger Ortsteil Reistenhausen wird auch liebevoll »Worschd« genannt. Sie für viele Einheimische, aber auch bei Besuchern für ungetrübten Badespaß im Main bekannt. Gerade bei Eltern mit kleineren Kindern ist der kleine »Sandstrand«, der flach etwa zehn Meter in den Fluss führt, sehr beliebt. Eine angrenzende schattige Liegewiese sowie eine Bank zum Verweilen laden zu einem nahezu fast perfekten »Strandgefühl« ein. Die gute Wasserqualität des Mains wird an dieser Stelle noch verbessert, da unmittelbar an der Bucht der sogenannte »Ullersbach« in den Main mündet, und ständig Nachschub an Frischwasser liefert. Die kleine Badebucht ist nur fußläufig rund 200 Meter flussaufwärts, von der Festhalle in Reistenhausen aus zu erreichen. (wero)

5. Buchten bei Großwallstadt

Sandstrand am Main: Bei Großwallstadt gibt es traumhaft schöne Buchten.

Trampelpfade verraten, wo es lang geht: Entlang des Kieswegs am Mainufer bei Großwallstadt finden sich eine ganze Reihe schöner Buchten. Wer ein paar Schritte auf den gut ausgetretenen Wegen zwischen Gräsern und Brennesseln hindurch geht, entdeckt kleine Sandstrände, die teils von malerisch gewachsenen Bäumen überdacht werden. So nah und doch gut abgeschirmt: ein echtes Idyll am Main. (kev)

6. An der Erlenbacher Werft

Erlenbach am Main: Vom Mainufer aus lassen sich Türme in Wörth und die Werft erblicken. Und es gibt hier einen schönen Spielplatz.

Die Pflanzen sind hier nicht hübschesten und die Bänke nicht die neusten. Doch ein Abstecher ans Mainufer unweit der Erlenbacher Werft, sei es zur Pause vom Radeln oder als Ort für einen Spaziergang, lohnt sich. Hier gibt es als Ausblick auf der anderen Mainseite die alte Stadt Wörth mit ihren Türmen und der Stadtmauer zu sehen. Hier lässt sich ein Blick rüber zur Werft mit ihren schweren Schiffen werfen. Und passend dazu gibt es einen schönen Spielplatz mit einer Burg in Schiffsform. (kev)

7. Mainauen und Ufer Sulzbach

Eine Familie Nilgänse am Mainufer am Sulzbacher Radweg. Auf der gegenüberliegenden Seite ist Niedernberg zu sehen.

Nur wenige Minuten vom Sulzbacher Ortskern entfernt können Spaziergänger oder Radfahrer im Naturschutzgebiet Mainauen Erholung suchen - und finden. An der Braunwarthsmühle vorbei und entlang des Sulzbachs gelangt man zu einem Bahndamm. Dahinter kann man links oder rechts abbiegen. Linkerhand führt der Weg über Felder und Wiesen. Wer sich nach rechts wendet, der taucht ein in ein kleines Waldstück. Hier ist es idyllisch: Lila und weiße Blüten säumen den beschatteten Weg, Schmetterlinge flattern umher und in den Bäumen zwitschern die Vögel. Gehen die Erholungssuchenden weiter, gelangen sie nach kurzer Zeit an den Main. Dort verläuft ein Radweg, von dem aus sie einen guten Blick auf Niedernberg haben, das auf der anderen Mainseite liegt. Eine Bank direkt am Fluss und eine im Schatten eines Baumes laden zum Verweilen ein. (juh)

8. Die Schleuse Wallstadt

Den Schiffen ganz nah kommen: Das geht wohl an keinem Ort besser als an Schleusen, wie hier an der Schleuse Wallstadt zwischen Groß- und Kleinwallstadt. Wenn die Flusskreuzfahrtschiffe sich durch die Schleusenanlagen zwängen, ist das Maßarbeit für den Schiffsführer und die Mannschaft. Passagiere dürfen sich nicht auf dem Deck aufhalten. Unser Foto zeigt die nagelneue Travelmarvel Polaris, die erst im April 2022 ihre Jungfernfahrt hatte. Das Schiff ist 135 Meter lang und 11 Meter breit - und damit einen Meter schmäler als die Schleuse. (re)

9. Die Erfspitze in Bürgstadt

An der Erfspitze in Bürgstadt hat man einen tollen Blick auf Miltenberg.

Ein kleines, aber viel besuchtes Paradies ist die Erfspitze in Bürgstadt. Hier mündet die Erf in den Main. Beim Rundgang an den Wegen im Mainvorland kann man auf einer Holzliege verweilen und den Blick über die Martinsbrücke und die Miltenberger Mainpromenade schweifen lassen. Die Abendsonne lässt Miltenberg leuchten. (bri)

10. Das Mainufer in Obernburg

So lässt sich's aushalten: auf einer Bank am Obernburger Mainufer.

Zum Obernburger Mainufer ist es von der Altstadt aus nicht weit. Hier kann man spazieren oder auf einer der Bänke verweilen und den Enten zuschauen. An einer kleinen Bucht gibt es eine Treppe, über die auch Vierbeiner mal schnell ins Wasser klettern können. Ein großer Spielplatz mit Seilbahn und jeder Menge Klettermöglichkeiten lädt zum Toben ein. Nach zwei Jahren Corona-Pause finden hier auch wieder Veranstaltungen statt: Im Juni feierten Jung und Alt beim Musikfestival »Verträumte Angelegenheit«, Flohmärkte bieten Gelegenheit zum bummeln. Die Stadt entwickelt gerade ein Konzept, um das Mainufer noch attraktiver zu machen. (mir)

Miriam Schnurr