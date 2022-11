Zahlen, Fakten und Wissenswertes rund um die fünfte Jahreszeit in der Region und deutschlandweit

Fasching: Kamellen, Kostüme und Kreisnarrenring

Miltenberg 12.11.2022 - 00:01 Uhr 2 Min.

Aschaffenburg, Innenstadt, Faschingsumzug 2020. Der Honischer Kreisfaschingszug 2021 war aus Playmobil. Kamelle von einem Karnevalsumzug geworfen. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Karnevals-Hochburgen

Wo zieht es an Karneval die meisten Faschingsfans hin? Die Sache ist eindeutig: Deutschlands Karnevalshochburg am Rosenmontag liegt in Köln, aber auch Düsseldorf ist beliebt. Der Aschaffenburger Faschingsumzug braucht sich aber auch nicht in der Statistik zu verstecken.

Süßigkeiten

Süßes geht immer auf dem Faschingsumzug.

300 Tonnen Süßigkeiten flogen laut Festkomitee im Jahr 2020 allein beim Kölner Rosenmontagsumzug in die Menge, darunter 700.000 Schokoladentafeln, 220.000 Pralinenschachteln und 300.000 "Strüßjer", also Blumensträuße (Quelle: Statista). Auch im Kreis Aschaffenburg spart man nicht: So gibt der Verein "Krocke" aus Weibersbrunn schon mal bis zu 500 Euro für Bonbons und Co. aus, wie uns Vereinsmitglied Guido Noll einmal verraten hat. Etwa 50 bis 60 Kilogramm sind das, die für die Narren am Straßenrand bestimmt sind, wenn sich die "Krocke" gemeinsam mit dem Aschaffenburger Umzug ihren Weg durch die Stadt bahnen.

Fastnacht in Franken

Fastnacht in Franken 2022 - dpa-Bildfunk.

Bei "Fastnacht in Franken" ist normalerweise die Hütte voll - im Jahr 2022 musste man sich in Veitshöchheim nach der Corona-Pause noch etwas einschränken. 150 Zuschauer waren laut Bayerischem Rundfunk bei der Aufzeichnung zugelassen, das sind nur 25 Prozent der üblichen Zuschauerstärke.

Viele regionale Vereine

1964 wurde laut Website der Kreisnarrenring Obernburg gegründet, ihm gehören 8 Vereine an: HCV Hausen, KCV Kleinwallstadt, KFE Elsenfeld, MCV Mömlingen, NCV Niedernberg, RCC Röllfeld, RCV Roßbach und der TTV Trennfurt. Nette Besonderheit: Seit 1997 gibt es bei den Kreiskarnevalszügen, bei denen sich die Mitgliedsvereine mit dem Ausrichten immer abwechseln, Zugpins mit wechselnden Motiven als Erinnerung.

55 Mitgliedsvereine zählt der Narrenring Main-Neckar, der über den südlichen Kreis Miltenberg hinausgeht - von Aglasterhausen (Neckar-Odenwald-Kreis) über Amorbach und Weilbach (beides Kreis Miltenberg) bis Wertheim und Zimmern-Grünsfeld (beides Main-Tauber-Kreis). 1951 fand das erste Narrentreffen des Rings in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) statt. Zu den Besonderheiten des Rings zählt das Museum mit Narrenring- und Puppenstube in Buchen-Hainstadt, das laut Homepage 1989 eingerichtet wurde.

Auch im Kreis Main-Spessart wird Fasching gefeiert. 44 kleine und große Vereine haben die Kollegen unserer Kreisredaktion in ihrer Datenbank. 21 in Lohr und Umgebung, 11 in und um Marktheidenfeld und 12 rund um Wertheim.

5 Vereine zählt allein die Stadt Aschaffenburg: Der ACV Losse Babbele, der CCC (Carneval Club Concordia), der Karneval-Klub Kakadu, die Stadt-Garde und die Mainfunken.

Der große Dachverband ist der Fastnacht-Verband Franken. Laut Bezirkspräsident Tobias Brand sind nach aktuellem Stand 334 Vereine dabei, davon allein 175 in Unterfranken.

Fasching, Umzug: Frammersbach. Das Freibad für Finanziers.

Faschings-Investitionen

Bunt, schrill, ausgefallen: Beim Fasching heißt es sehen und gesehen werden. Der Blick auf die Zahlen macht deutlich: Die Deutschen geben an Karneval vor allem Geld für die perfekte Verkleidung, aber auch für Schminke aus.

Corona-Verluste

Corona hat Spuren hinterlassen: Die Karneval-Absagen 2021 trafen deutschlandweit vor allem die Gastronomie und den Einzelhandel.

Umzug mal anders

Niedernberger Kreiskarnevalszug 2021 im Wohnzimmer

Beim Niedernberger (Kreis Miltenberg) Kreisumzug waren 2021 ganze 17 Zugnummern und 290 Teilnehmer dabei – wenn auch nur aus Playmobil. Die Veranstaltung fiel Corona zum Opfer – aber Familie Bräutigam aus Niedernberg hat sich den Spaß nicht verderben lassen und den Zug einfach nachgebaut.

Miriam Schnurr