Umfrage im Landkreis Miltenberg zum 180. Geburtstag von Karl-May

Unter Jugendlichen kaum noch gefragt

Miltenberg 24.02.2022 - 14:22 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die französische Schauspielerin Marie Versini in der Rolle von Winnetous Schwester Nscho-tschi in der Verfilmung des ersten Winnetou-Romans von Karl May im Jahr 1963. Foto: Jutta Schweden/dpa

Dieser Frage ist unser Medienhaus nachgegangen. Eine Umfrage bei einigen Büchereien, Buchhandlungen, aber auch an Schulen im Landkreis Miltenberg brachten ein eher ernüchterndes Ergebnis.

Kein Karl-May-Buch im Regal

»Wir haben aktuell kein einziges Buch von Karl May im Regal«, so die Auskunft von Martina Braunwarth von der Buchhandlung Casa Rossa in Miltenberg. Ihr einziger Kunde, der gelegentlich nach Karl May Büchern nachfragen würde, sei ein über 80-jähriger Mann, der ihrer Ansicht nach dies aber als eine Art Hobby oder aus Sammelleidenschaft betreibe.

Karl May werde sehr selten nachgefragt, und wenn, dann in erster Linie von Erwachsenen, und immer nur dieselben Werke wie Winnetou I bis III, Old Shurehand und der Schatz im Silbersee. Diese könne man online bestellen und würden dann am nächsten Tag ausgeliefert werden. Kinder und Jugendliche würden überhaupt nicht nach diesen Büchern nachfragen, teilt uns Martina Braunwarth mit. Als Grund vermutet sie, dass die Themen wohl nicht mehr in unsere Zeit passen. Wer interessiere sich heutzutage noch für Cowboys und Indianer?« Auch sei ihrer Meinung nach der langatmige und etwas »schwülstige« Erzählstil des Schriftstellers veraltet, und nicht mehr zeitgemäß. Auch dies sei vermutlich ein wesentlicher Grund für das Desinteresse an Karl-May-Büchern unter den Jugendlichen. Zurzeit seien Fantasyromane wie »Woodwalker und »Seawalker« Hits bei den Kids.

Nachfrage gleich null

Die sinngemäß gleiche Antwort erhalten wir von Gina Maria Gehrig-Spanlang, verantwortlich für die städtische Bücherei in Stadtprozelten. Man habe aber in der Bücherei in Stadtprozelten noch fast alle Bände von Karl May im Angebot. Schließlich gehörten diese Werke zum deutschen Kulturgut, meint Gehring-Spanlang. Aus diesem Grund wurden sie bis heute auch nicht aussortiert. Eine Nachfrage nach den Büchern sei jedoch ebenfalls nicht mehr vorhanden.

Sie beobachte auch, dass es immer schwieriger werde, Kinder und Jugendliche zum Lesen zu bringen – vielfältige Freizeitangebote sowie der immer größer werdende Medienkonsum der jungen Generation seien wohl die wesentlichen Gründe dafür. Thomas Weigel, Schulleiter der Grund- und Hauptschule in Dorfprozelten teilt uns mit, dass gerade in den unteren Klassen das Thema »Karl May« im Schulunterricht überhaupt nicht behandelt werde. »Die Kinder kennen die Filme von Winnetou und Old Shatterhand aus dem Fernsehen, dass es auch Bücher über diese Leinwandhelden gibt, ist vielen Schülern überhaupt nicht bekannt«, so Weigel.

Bücher für Erwachsene

Auch der Deutschlehrer Christoph Grein vom Johannes-Butzbach-Gymnasium in Miltenberg sagte uns, dass der »Wilde Westen« für die heutige Generation von Kindern und Jugendlichen nicht mehr aktuell sei. »Das Thema Karl May ist nicht fest in den Lehrplänen verankert – und wird somit auch im Unterricht nicht behandelt«, so Christoph Grein. Seiner Meinung nach handelt es sich auch bei den Karl-May-Büchern eher um Literatur für Erwachsene, und die Identifikationsmöglichkeiten mit den Darstellern in den Büchern seien für die Jugendlichen deshalb sehr eingeschränkt.

Hintergrund: Schriftsteller Karl May Karl May wurde am 25. Februar 1842 als Carl Friedrich May in Ernstthal (Sachsen) geboren. Der Schöpfer zahlreicher Reiseerzählungen und Abenteuerromane mit Charakteren wie Winnetou und Old Shatterhand war einer der weltweit populärsten deutschen Schriftsteller. Die inzwischen auf 84 Bände angewachsene Reihe der »Gesammelten Werke« basiert auf einer 33-bändigen Ausgabe, die noch zu Karl Mays Lebzeiten im Verlag Friedrich Fehsenfeld erschienen. 1913 gründete unter anderen Klara May, die zweite Ehefrau des Schriftstellers, den Verlag der Karl-May-Stiftung und ergänzte die »Gesammelten Reiseerzählungen« um die Werke, die in anderen Verlagen erschienen waren.

Karl Mays Erzählungen um den Indianerhäuptling Winnetou waren in Deutschland seinerzeit so bekannt wie heute Harry Potter. Um das Leben von Karl May ranken sich fast so viele Mythen wie um seine Romanhelden. Sie begleiteten Generationen junger Menschen auf fantastische Reisen in ferne Welten. Seine Gesamtauflage wird einschließlich der Übersetzungen in mehr als 40 Sprachen auf über 200 Millionen Buchexemplare geschätzt. Er starb am 30. März 1912 und wurde auf dem Friedhof Radebeul-Ost im »May-Grabmal« beigesetzt. (wero)