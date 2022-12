Miltenberger Jugendhaus Sankt Kilian an Investor verkauft

Das Bis­tum Würz­burg hat das Ju­gend­haus Sankt Ki­li­an in Mil­ten­berg an die H&B Hal­len- und Bo­den­ent­wick­lungs­ge­sell­schaft in Aschaf­fen­burg ver­kauft und für zehn Jah­re zu­rück­ge­mie­tet.