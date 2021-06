Reporter-Team für Kreis MIL sucht Verstärkung

Für Print und digital

Kreis Miltenberg 04.06.2021



Sie können sich gut ausdrücken, gehen gerne auf Menschen zu, haben Erfahrungen mit Videodreh und -schnitt? Dann wären Sie eine ideale Verstärkung für unsere Mannschaft.

Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Aufträge, gute Verdienstmöglichkeiten und ein kollegiales Team, das Sie bei allen Fragen unterstützt.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne mit einer Arbeitsprobe an renate.ries@main-echo.de oder per Whatsapp an 0171.5363943.