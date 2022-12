Obernburgerin Eva Maria Grein Sonntagabend in Lindström-Romanze

Der Autor und Ich - mit Eva Maria Grein

Ausgestrahlt wird das Herzkino am Sonntag, 11. Dezember um 20.15 Uhr.

Die Handlung: Ebba (Eva-Maria Grein von Friedl) hat einen Brautladen und vermietet ein Ferienhaus. Als dort der wenig charmante Autor Rasmus (Kai Schumann) einzieht, der in Ruhe seinen aktuellen Roman beenden will, findet sie ihn unausstehlich. Dann stellen sie fest, dass sie beide Fans der Liebesromane von Bianca Lund sind, und kommen sich näher. Doch Rasmus hat ein Geheimnis, das sich zwischen sie schiebt. Gedreht wurde der Film in Nyköping, eine Stunde südlich von Stockholm.

Die Obernburgerin Eva Maria Grein von Friedl (42) wuchs in Obernburg auf. Sie absolvierte eine Ausbildung in einer Ballettschule, nahm Unterricht in Jazztanz, Modern Dance und Stepptanz, dazu Gesangsstunden in der Hochschule für Musik in Würzburg. Nach dem Gaststudium in New York studierte sie Musical an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München. Im Fernsehen wurde sie einem größeren Publikum durch die Hauptrolle der Tessa Thalbach in "Tessa - Leben für die Liebe" und als Hochzeitsplanerin im "Traumschiff"-Ableger "Kreuzfahrt ins Glück" im ZDF bekannt. Mittlerweile spielte sie mehrere Hauptrollen in verschiedenen TV-Produktionen.

Anja Keilbach