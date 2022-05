Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Muttertags-Aktion: Unsere Sandstein-Tulpe findet neues Zuhause in Kleinostheim

Fünf Frauen bewarben sich für ein Kunstwerk vom Bildhauerkurs in Dorfprozelten

Dorfprozelten 13.05.2022 - 09:00 Uhr 2 Min.

Die fertige Tulpe. Eine echte Tulpe als Vorbild für die Bildhauerarbeit. Fotograf: Björn Friedrich Redakteurin Julie Hofmann und Bildhauer Alexander Schwarz freuen sich über die fertige Tulpe.

Unsere Sanstein-Tulpe geht nach Kleinostheim: Das kleine Kunstwerk hat Reporterin Julie Hofmann im Rahmen eines zweitägigen Steinbildhauerkurses in Dorfprozelten geschaffen. Die Redakteurin forderte die Leserschaft dazu auf, ihr zu schreiben, warum deren Mutter den Stein verdient hätte.

Bis zum Montag, 09. Mai 2022, konnten sich Leser melden, warum ihre Mutter die Sandstein-Tulpe bekommen sollte.

Das Feedback war positiv: Fünf Frauen aus dem Kreis Miltenberg und Aschaffenburg meldeten sich bei der Redaktion und verfassten berührende Texte, die hier präsentiert werden sollen. Den Zuschlag erhält nach reiflicher Überlegung und trotz harter Konkurrenz Annalena Bernhardt aus Kleinostheim mit ihrer bewegenden Liebesbotschaft.

Die Lesernachrichten zum Muttertag

Anna-Lena Krug aus Heinrichsthal (Kreis Aschaffenburg): Meine Mama hätte die Blume verdient: Sie hat so gar keinen grünen Daumen und alle geschenkten Blumen verwelken schnell, diese würde aber sogar bei ihr halten.

Uschi Kraus, Aschaffenburg: Das Kunstwerk ist sehr schön geworden und weil es was ganz Besonderes ist, würde ich es meiner Mutter und Großmutter in Gedanken weiterschenken, denn sie haben beide etwas Besonderes verdient. In meinem Garten der Erinnerung könnte die Tulpe immer blühen.

Emilia mit Oma Evi, Röllbach (Kreis Miltenberg): Ich schreibe Ihnen diese Email von meinem Enkelkind Emilia, der ich heute früh den Artikel mit der Tulpe vorgelesen habe. Emilia sagt: »Meine Mama Julia ist die einzigste beste Mama weil sie kein anderer hat – nur ich«. Die Sandsteintulpe würde den noch nicht fertigen Garten rund ums neue Haus aufwerten.

Carina Englert aus Erlenbach (Kreis Miltenberg): Ich würde die Tulpe gerne meiner Schwiegermama Petra aus Mönchberg schenken. Nicht nur, dass ich ihr als Tulpen für zwischendurch mitbringe, auch ist sie eine großartige und liebenswerte Schwiegermama für mich und seit 1 3/4 Jahren auch eine wunderbare Oma für unsere Tochter Clea. Ich würde mich bei ihr bedanken und ich bin froh, sie als meine Schwiegermama zu haben!!!





Die Gewinner-Nachricht Annalena Bernhardt aus Kleinostheim (Kreis Miltenberg): Meine Mama hat die Tulpe verdient weil... sie mehr als eine Mama ist. Sie ist Freundin, Weggefährte und Seelenverwandte. Sie hilft mir über jede Zeit hinweg – sei es Ausbildung, Schule oder auch Krankheitsschläge. Nachdem ich alle Haare verlor durch die Alopezie und ich mir vorkam wie ein Monster, war es meine Mutter, die mir aufbauende Worte spendete und mir half, mich selbst zu lieben, so wie sie mich liebt.

Wir weinen lachen und leben zusammen. Meine Mutter hat eine Blume verdient, die niemals verblüht, so wie meine Liebe zu ihr.

