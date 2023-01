Im Ok­tober 2022 hat der Oden­wäl­der Kreis­tag ein­stim­mig ein Rad­we­ge­kon­zept für den Oden­wald­kreis auf den Weg ge­bracht, das in meh­re­ren Schrit­ten und über et­li­che Jah­re hin­weg In­ves­ti­tio­nen von über 41 Mil­lio­nen Eu­ro vor­sieht. Zwar noch in fer­ner Zu­kunft liegt das ehr­gei­zi­ge Ziel, dass am En­de dar­aus ein lü­cken­lo­ses We­ge­netz steht.