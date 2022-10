Knappe Mehrheit gegen Weihnachtslicht-Verzicht in Weilbach

Strom sparen will die Gemeinde aber trotzdem

Weilbach 19.10.2022 - 15:58 Uhr 2 Min.

Weihnachtsbeleuchtung in Weilbach.

Einig war man sich darüber, dass die Gemeinde beim Thema Energiesparen eine besondere Vorbildfunktion einnehmen und daher das Ausmaß der Beleuchtung deutlich reduziert werden müsse. Bürgermeister Robin Haseler schlug vor, Weihnachtsbäume wie bisher in den Ortsteilen aufzustellen und zu beleuchten, in der Ortsmitte in Weilbach und dem Dorfgemeinschaftshaus in Weckbach Sterne aufzuhängen und eine Beleuchtung am alten Schulhof anzubringen, diese aber zeitlich zu steuern.

Martin Dumbacher (CSU) sprach sich für die rigoroseste Lösung aus: in jedem Ortsteil einen Weihnachtsbaum aufstellen und beleuchten, darüber hinaus auf die Beleuchtung verzichten. Da der alte Schulhof etwas abseits liege, sei es auch dort akzeptabel, keine Lichter zu installieren, argumentierte Robert Holzschuh (SPD).

7:6-Votum

Wenn überhaupt, sollten grundsätzlich nur solche Beleuchtungskörper installiert werden, deren Licht sich zeitlich steuern lasse, war die Meinung von Sabine Rindsfüsser (FW). Bürgermeister Robin Haseler warf ein, dass dann darauf geachtet werden sollte, dass der Aufwand zur Installation einer temporären Regelung nicht höher sein sollte als die Stromersparnis. Wenn die Beleuchtung an eine Steckdose angeschlossen sei, wäre das relativ unkompliziert zu realisieren, entgegnete Rindsfüsser. Egal welcher Vorschlag eine Mehrheit finde, er solle auf jeden Fall der Bevölkerung erklärt werden, war Dominik Breunig, dem Ortsprecher von Gönz, wichtig.

Die Entscheidung über die weihnachtliche Beleuchtung fiel denkbar knapp mit einer Stimme Mehrheit. Dafür, dass die Weihnachtsbeleuchtung komplett ausfällt, hatten sich sechs Ratsmitglieder entschieden. Eine Stimme mehr erhielt ein Kompromissvorschlag, nach dem die Sterne an der Straße vom Rathaus bis zum Regionalmarkt angeschaltet, die Beleuchtung auf dem Schulhof aber ausgeschaltet bleibt. Einzige Ausnahme dort ist am Lichterzauber/Glockenmarkt am dritten Novemberwochenende. Dann soll der Schulhof beleuchtet werden. Einig war man sich darin, wieder beleuchtete Weihnachtsbäume im Ort und in den Ortsteilen aufzustellen.

Hans-Jürgen Freichel

Gemeinderat in Kürze Klimaschutzkonzept: Neben der gut besuchten Auftaktveranstaltung zum Klimaschutzkonzept mit der Bevölkerung fand jetzt der erste Expertenworkshop zum Thema Land- und Forstwirtschaft statt, an dem neben Landwirten auch kommunale Forstfachleute teilnahmen und über den Bürgermeister Robin Haseler informierte. Es ging dabei um die Belange der Forstwirtschaft, aber auch um die Viehhaltung und den Futtermangel. Die Rückmeldungen zur Auftaktveranstaltung seien insgesamt positiv gewesen, aber auch durchaus kontroverse Punkte wie Effizienz einzelner Technologien oder die Versiegelung der Landschaft durch Schottergärten wurden angesprochen. Derzeit laufe die telefonische Befragung zum Thema Trinkwasser. Grunderwerb: Haseler informierte, dass von einer Privatperson eine Grundstücksfläche von 2.200 Quadratmetern in der Gemarkung Reichertshausen für 2.750 Euro erworben wurde. Der Bodenrichtwert ohne Waldbestand beträgt dort aktuell einen Euro pro Quadratmeter. Bauarbeiten: Die Bauarbeiten im Hohlweg haben die Bergstraße erreicht. Dort wird es jetzt für die eine Hälfte der Straße zu Sperrungen durch die Kanalarbeiten kommen. Aufgrund der Lage der Baustelle ist die ganze Maßnahme sehr aufwendig und es können dort lediglich sechs Meter pro Tag verbaut werden. Die Arbeiten am Gotthard schreiten voran, der Weg muss allerdings nochmals nachgearbeitet werden. Aktuell werden Sicherungsarbeiten an den Ruinen vorgenommen und die Mauern überkront. Digitales Rathaus: Nachdem der Förderbescheid eingetroffen ist, können die Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes jetzt in der Verwaltung umgesetzt werden. Notwendige Schnittstellen werden eingerichtet, um den digitalen Workflow zu gewährleisten. Ein geografisches Informationssystem wurde beauftragt, wo dann auch die neuen Kanalführung abgebildet wird. Beim Kommunalunternehmen Markt Weilbach ist die Umstellung der Finanzbuchhaltung auf ein neues System geplant. Erdverkabelung: Das Bayernwerk plant neben der Erdverkabelung der Stromtrasse nach Gönz eine weitere Richtung Vielbrunn. Die Telekom überdenkt in diesem Zuge die aufgeständerten Glasfaserkabel ebenfalls in die Erde zu bringen.