Geigerin Anne Luisa Kramb gastiert am 23. Juli in der Erlenbacher Frankenhalle

"Mir sind Werktreue und die Demut vor der Partitur sehr wichtig"

Erlenbach a.Main 13.07.2022 - 13:47 Uhr 4 Min.

Viele Musikfreunde am Untermain hatten im letzten Jahr sehr bedauert, dass Ihr Konzert in der Frankenhalle wegen Corona ausfallen musste, und werden sich nun umso mehr freuen, dass Sie heuer am Samstag, 23. Juli, ab 19 Uhr dort zusammen mit der Churfränkischen Philharmonie Beethovens Violinkonzert interpretiersen. Mit welchen Plänen für Ihren künstlerischen Weg haben Sie Erlenbach Richtung Berlin verlassen und inwieweit sind die bisher in Erfüllung gegangen?

So viel mitzunehmen wie möglich. Berlin ist eine der Kulturhauptstädte der Welt und das musikalische Angebot ist quasi unendlich. Für mich ist die Inspiration von außen ein großer Teil der künstlerischen Entwicklung, denn wer nur für sich selbst übt und die Augen vor der Welt verschließt, hat am Ende nichts, was er oder sie auf der Bühne ausdrücken kann. Konzerte zu besuchen ist für mich eine regelmäßige Beschäftigung geworden, besonders seit den Lockerungen, worüber ich sehr froh bin. Ansonsten natürlich, bei meiner wunderbaren Professorin Antje Weithaas eine individuelle Künstlerpersönlichkeit zu werden, zu lernen, zu hinterfragen, zu verstehen - ich denke, ich bin auf einem guten Weg!

Sie spielen ja seit Langem mit der Stradivari, die ehemals dem "Teufelsgeiger" Niccolò Paganini gehörte: Können Sie Menschen, die Musik sehr lieben, aber keine Experten sind, erklären, wie sich dieses Instrument auf Ihr Spiel ausgewirkt und was es Ihnen in Ihrer künstlerischen Entwicklung gebracht hat?

Die Geige bietet mir eine wunderbare Grundlage, auf der ich mich künstlerisch frei entfalten kann. Ich muss keine Mühe darauf verwenden, materielle Defizite auszugleichen, sondern kann mich einzig und allein der interpretatorischen Gestaltung widmen. Im Laufe der letzten Jahre sind die Geige und ich zusammengewachsen, ich kenne ihre Stimme mittlerweile sehr gut und kann mich darauf konzentrieren, ihre Stärken herauszuholen und ihre (wenigen) Schwächen auszugleichen.

Sie hatten ja inzwischen in vielen der großen Musiktempel weltweit große Auftritte. Was bedeutet es für Sie, wieder einmal in Ihrer alten Heimat aufzutreten?

Das ist ein Gefühl von Nachhausekommen. Wahrscheinlich habe ich in keinem Saal so oft gespielt wie in der Frankenhalle, nirgends kenne ich mich im Backstage-Bereich und auf der Bühne so gut aus! Ich bin der Stadt und Musikschule Erlenbach sehr dankbar und glücklich darüber, dass Kultur am Untermain so geschätzt wird.

Beethovens einziges Violinkonzert gilt durchaus als ein Lackmustest für Geiger und es gibt kaum einen großen Namen mit diesem Instrument, der sich den Herausforderungen dieses Konzerts und dem Vergleich nicht gestellt hat. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen und was ist Ihnen bei Ihrer Interpretation besonders wichtig?

Eine Herausforderung ist für mich die Durchsichtigkeit des Werks. Jede Note ist sehr bedeutungsvoll, unverzichtbar und dadurch auch verletzlich. Bei der Interpretation ist mir die Werktreue und die Demut vor der Partitur beziehungsweise dem Komponisten besonders wichtig. Ich studiere die Partitur sehr genau, was bei Beethoven ratsam ist, da er alles, was er hören wollte, sehr genau ausdrücken konnte und auch in den Noten vermerkt hat. Zu spielen, was da steht, klingt erst mal selbstverständlich, aber das ist es gar nicht! Manchmal muss ich einen Schritt zurücktreten, um der Musik wieder nahe kommen zu können. Dadurch kann ich die Sprache des Komponisten besser verstehen und sprechen lernen, was schlussendlich auch beim Publikum ankommt.

Welche Pläne stehen in den kommenden Monaten und Jahren an, und wo sehen Sie sich als Geigerin im fünf oder zehn Jahren?

Ich genieße die Zeit momentan sehr und mache viel Musik mit vielen Menschen, an vielen Orten, was mir große Freude macht. Das Spielen im Kammerorchester, im großen Sinfonieorchester, Kammermusik, Solo-Auftritte - am liebsten würde ich in zehn Jahren all das gleichzeitig machen; mal sehen, ob das klappt. Kammermusik und Solo wird mich wohl nie verlassen, toll fände ich aber auch eine Konzertmeisterinnenposition in einem großen Orchester. Ich bin gespannt, was die Zeit bringt!

Hintergrund: Das Konzert Am Samstag, 23. Juli, spielt Anne Luisa Kramb ab 19 Uhr zusammen mit der Churfränkischen Philharmonie unter der Leitung von Wolfgang Kurz Beethovens Violinkonzert D-Dur, op. 61. Im Anschluss sind noch ein Solostück für Pauken mit Simon Fengler als Solist und die Suite L'Arlesienne von Georges Bizet zu hören. Bereits erworbene Eintrittskarten für das Konzert im vergangenen Jahr, das wegen Corona abgesagt werden musste, behalten ihre Gültigkeit. Weitere Tickets gibt es im Referat Wirtschaft-Kultur-Tourismus im Rathaus Erlenbach, Telefon 09372 70444-70446 oder per Mail an kultur@stadt-erlenbach.de. hlin

Zur Person: Anne Luisa Kramb Anne Luisa Kramb wurde 2000 in Aschaffenburg geboren, wuchs in Erlenbach auf und studiert seit 2019 in der Violinklasse von Antje Weithaas an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. Zuvor studierte sie unter anderem an der Kronberg Academy und an der Hochschule für Musik Würzburg. Erstpreisträgerin war sie 2015 beim Telemann-Wettbewerb in Poznan (Polen), beim Mendelssohn-Wettbewerb in Kronberg sowie beim Bacewicz-Wettbewerb in Lodz (Polen). 2016 war Anne Luisa Preisträgerin im renommierten Internationalen Menuhin-Wettbewerb in London sowie Erstpreisträgerin im Internationalen Spohr-Wettbewerb in Weimar, bei dem sie zusätzlich zwei Sonderpreise gewann. Im September 2017 erhielt sie den Preis des Manhattan Music Competition. Anne Luisa konzertierte unter anderem mit dem Kammerphilharmonie St. Petersburg, dem MDR Sinfonieorchester, der Kammerphilharmonie Sopot, dem Göttinger Sinfonieorchester, der Staatskapelle Weimar und bei internationalen Festivals, so beispielsweise bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, dem Rheingau Musik Festival, den Weilburger Schlosskonzerten und dem Festiwal Emanacje Krakau. Auftritte als Solistin und Kammermusikerin, vor allem im Duo mit dem Pianisten Julius Asal, folgten im Konzerthaus sowie in der Philharmonie Berlin, der Philharmonie Kiew, der Elbphilharmonie, der Carnegie Hall New York und der Laeiszhalle Hamburg. Das Aufeinandertreffen mit großen Musikern wie unter anderem Sir Simon Rattle, Ana Chumachenco, Tabea Zimmermann, Christoph Eschenbach und Gidon Kremer bereicherte ihre Ausbildung sowohl solistisch als auch im Bereich der Kammermusik. Seit 2017 ist sie außerdem regelmäßig Gast des von Gidon Kremers gegründeten Kammerorchesters Kremerata Baltica. Die junge Geigerin spielt auf einer Violine von Antonio Stradivari (1724), die ihr aus dem Privatbesitz der Familie Wiegand zur Verfügung gestellt wird. Anne Luisa ist Stipendiatin der Jürgen-Ponto-Stiftung, des RC Alte Oper Frankfurt sowie der Firma Wika Klingenberg. hlin