Gebietsreform vor 50 Jahren: Eine historische Meisterleistung!

Kommentar von Renate Ries

Das Landratsamt ist das Herz des Landkreises Miltenberg. Er wurde vor 50 Jahren gegründet.

Mit einem Erlenbacher Wein wurde am 1. Juli 1972 um 0.00 Uhr auf den neuen Großkreis, wie es seinerzeit hieß, angestoßen. »Von einem kräftigen Prosit« mit »Freischoppen« ist in einem Artikel unserer Redaktion von damals zu lesen. Heute erscheint es unvorstellbar, dass sich Gremien selbst abschaffen.Ich bin in dem Jahr geboren, als Obernburg und Miltenberg zusammengelegt wurden. Ich kenne also nur den Kreis Miltenberg. Und doch habe ich vor drei Jahren auf ein OBB-Kennzeichen umgesattelt. Nicht, weil ich mir den Altlandkreis zurückwünsche. Aber ich bin ein Fan regionaler Nähe – für mich ein Stück Heimatverbundenheit. Und da ist mir Obernburg einfach näher als Miltenberg.

Fränkischen Dialekt vermisst

Nette Begebenheiten gibt es mit dem OBB-Kennzeichen auch. Ob ich aus Oberbayern komme, wurde ich schon in Aschaffenburg gefragt. Und in Oberbayern hat mich jemand anhand meines OBB-Kennzeichens korrekterweise nach Franken verortet und einen fränkischen Dialekt vermisst. Damit können wir Untermainer jenseits des Spessarts nicht dienen.

Auch in meiner Heimatgemeinde verlaufen noch die »Frontlinien« zwischen dem Hauptort und den eingemeindeten Ortsteilen. Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass ich noch nie über die »Pannekichelchen« (Pfannküchlein) aus Volkersbrunn gelästert hätte. Umgekehrt läuft es nicht anders.

Die kleinen Nicklgkeiten gibt es bis heute. Doch sie sind inzwischen mehr Folklore als ernstzunehmende Rivalität. Mit jeder neuen Generation wachsen die Ortschaften weiter zusammen: Die Schüler besuchen interkommunale Schulverbünde und die Mädchen und Jungen spielen in Vereinskooperationen Fußball oder ein Instrument. Ohne diese Kooperationen könnte schon heute vielerorts der Schul- und Vereinsbetrieb nicht mehr aufrecht erhalten werden.

Dörfliche Strukturen

Die katholische Kirche hat die Orte inzwischen zu großen pastoralen Räumen zusammengefasst. Beispielsweise werden Mömlingen, Niedernberg, Großwallstadt und Obernburg jetzt gemeinsam verwaltet. Wie es um die Vereinswelt steht, zeigt das Beispiel Hausen mit seinen 1862 Einwohnern. In kleinen Orten funktionieren die dörflichen Strukturen noch besser. Doch auch in Hausen kämpfen Traditionsvereine und -veranstaltungen wie das Haspelfest ums Überleben. Zwei Jahre Pandemie liegen bleischwer auf den Strukturen, die das dörfliche Leben prägen und die es so liebenswert machen.

Und täglich werden die großen Aufgaben drängender – Energiewende, Klimawandel, Mobilität, um drei Schlagworte zu nennen. Alles Themen, die sich nicht in kleinen Verwaltungseinheiten stemmen lassen. Eigentlich ist die Zeit reif für die nächste Gebietsreform!