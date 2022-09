Ein schöner Tag und ein schlechtes Wahlergebnis

Landespolitik: Beim Besuch der Miltenberger Michaelismesse 2018 lobte Markus Söder Franken wohl gar zu arg

01.09.2022 - 15:06 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern: Markus Söder.

Am 31. August 2018 schrieb das Markus Söder nicht in sein Tagebuch, sondern für alle Welt nachlesbar auf seiner Facebook-Seite, sechs Wochen vor der damaligen Landtagswahl. Vielleicht hätte der Ministerpräsident seine »Klare Botschaft« doch nicht so plakativ verbreiten sollen: Drunten, im Süden Bayerns, jedenfalls kam die CSU ganz und gar nicht gut an – und so kam es an jenem 14. Oktober 2018, dass Bayerns Volkspartei schlechthin ihr schlechtestes Ergebnis seit 1950 einfuhr (wobei fairerweise auch geschrieben werden muss: die SPD sogar ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Bayern seit 1893).

Seither sind vier Jahre ins Land gegangen und Markus Söder hat seine Weltsicht verfeinert: Zwar bekundete er erst Anfang Juli bei seinem Besuch des Tags der Franken in Aschaffenburg, dass eben dieses Franken »eine der »schönsten Regionen der Welt« sei. Aber weil das Internet das Langzeitgedächtnis der digitalen Welt ist, lässt sich dort problemlos nachlesen, dass Bayerns Ministerpräsident diesen Satz faktisch auf jede von ihm gerade besuchte Region im Freistaat münzt.

Wenn Markus Söder also an diesem Freitag bei seinem Wiederholungsbesuch der Miltenberger Michelsmess' sich lobend über Franken, Mainviereck, Miltenberg äußert: Dann besteht zumindest keine Gefahr, akut dafür abgewatscht zu werden. Die nächste bayerische Landtagswahl ist erst im Herbst 2023 – was bedeutet: Erst beim hoffentlichen Besuch der nächstjährigen Michaelismesse muss der Ministerpräsident etwas weniger Euphorie an den Tag legen, damit die CSU das 2018er Wahlergebnis dann nicht noch unterbietet.

Stefan Reis