In Singapur servieren computergesteuerte Apparate von Kuka aus Obernburg Kaffee und Cocktails

Der Roboter als Barkeeper

Zumindest das mit dem Schweigen gilt nach wie vor im Café Ratio in Singapur. Denn die dort Kaffee-Variationen servierenden Barkeeper und Baristas sind Roboter – hergestellt von dem Augsburger Unternehmen Kuka mit seinem Werk in Obernburg (Kreis Miltenberg). Sie servieren auf Wunsch Getränke, Kunden bestellen ihr Getränk beim Roboter per App. Auch den in Singapur beliebten Kopi-O, ein stark koffeinhaltiger, schwarzer Kaffee, bereiten zwei Kuka-Barista-Roboter zu. In den Robotern sind smarte Komponenten verbaut, so dass sogar individuelle Kaffee- und Cocktail-Wünsche ermöglicht werden.

Seit 2019 sind die Kuka-Bedienungen in dem Café im Einsatz. Nun hat Ratio 20 neue Roboter-Barkeeper geordert, sagt ein Kuka-Presssesprecher. 16 dieser Roboter entstammen der KR-Agilus-Baureihe vom Typ KR 6 R900-2 und finden ihr Quartier im Café-Bereich, vier weitere vom Typ KR 10 R1100 werden in Bar-Lounge tätig sein.

Sie werden nicht lange eine Minderheit in der Barkeeper-Branche bleiben. Roboter-Cafés werden weltweit in immer kürzeren Abständen eröffnet, nach den Anfängen im Silicon Valley bislang vor allem in Asien. Zukunft eben – und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch die Roboter den Bar-Hockern zuhören können und werden, während sie in in aller Stille Kaffee und Cocktails servieren.

Stefan Reis