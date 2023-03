Kommentar zur ICO-Süderweiterung: Aufatmen in Erlenbach

Kevin Zahn über Industrie und Naturschutz



Worum geht's genau? In den vergangenen Wochen hatte sich der Streit um die Erweiterung des Industrie Centers Obernburg (ICO) mit Standort in Erlenbach zugespitzt. Das ICO ist immerhin Arbeitsplatz von 3000 Menschen. Der Standort, der ehemals als »Glanzstofffabrik« bekannt war, ist aber stark abhängig von der kriselnden Auto-Industrie.

Um sich zu erweitern und breiter aufzustellen, hatte die Betreiberfirma Mainsite deshalb einen umfassenden Plan vorgelegt. Er stieß jedoch wegen seiner Ausmaße und massiver Eingriffe in die Umwelt auf Widerstand von Bürgern und Naturschützern.

Solche Konflikte können leicht eskalieren. Auch in Erlenbach hatte sich die Lage zuletzt zugespitzt. Ein drohender Bürgerentscheid, der sicher für böses Blut gesorgt hätte, scheint aber abgewendet.

Das war möglich, weil Naturschützer eine Brücke bauten, indem sie der Betreiberfirma eine klare Perspektive gaben, unter welchen Bedingungen eine Einigung möglich sein könnte. Die Firma kam wiederum Naturschützern und Bürgern weit entgegen. Mit dem Einstieg in einen Runden Tisch beweist sie Vertrauen in die Gegenseite.

Damit öffnet sich ein neues Kapitel. Die ICO-Verantwortlichen erhalten die Chance, ihren Industriestandort im Einvernehmen, ja vielleicht sogar mit Unterstützung von Naturschützern und Bürgern zu entwickeln. Das kann im besten Fall das angekratzte Verhältnis der Erlenbacher zu ihrer ehemaligen Glanzstoff wieder reparieren. Dem Bund Naturschutz, dem Landesbund für Vogelschutz und dem lokalen Naturschutzverein bietet sich die Gelegenheit, nicht nur ein Stück Natur zu retten, sondern obendrein ihre soziale Verantwortung herauszustellen. Und Bürger können einen weit reichenden Einfluss auf die Gestaltung der Stadt nehmen, in der sie in Zukunft noch gut ?leben wollen.

Es wird ein hartes Stück Arbeit, all das in Einklang zu bringen. Mit dem jetzigen Schritt geht daher eine Verpflichtung für alle Seiten einher: einen solchen Kompromiss so weit wie möglich anzustreben.

