Tatort Schneesberg: Kommentar zu neuen Ermittlungen im Wörther Altfall

Polizei balanciert auf schmalem Grat

Der Tatort am Schneesberg in Wörth unweit der Michaleshütte

Kommentar

Wie soll unser Leben ohne ihn weitergehen? Gott gib' uns Kraft.« Mit diesem Satz endete am 28. Dezember 1990 die Traueranzeige der Familie Berninger für ihren getöteten Sohn Klaus. In diesen zwei Sätzen steckt all die Verzweiflung, die eine solche Tat bei Angehörigen hinterlässt. Selbst höchst empathische Unbeteiligte erahnen wohl nur ansatzweise, wie ein solches Ereignis ein gefestigtes Familiengefüge von jetzt auf gleich nachhaltig massiv erschüttert.

Die Erschütterung wirkt nach

Diese Erschütterung wirkt umso mehr, je weniger die Polizei den Hinterbliebenen die wichtigsten Fragen beantworten kann: Warum kam es zu diesem tödlichen Verbrechen? Wer ist der oder wer sind die Täter? Antworten darauf bringen den geliebten Menschen nicht zurück. Aber bestenfalls öffnen sie den Trauernden einen Weg, mit dem Verlust besser weiterleben zu können. Es ist das einfache Prinzip Schuld und Strafe und das Gefühl von Gerechtigkeit, welches eine Wirkung entfalten können. Stattdessen mit einer Ungewissheit weiterleben? Das gleicht einer kaum enden wollenden Qual.

Auch darum ist es so enorm wichtig, dass ungelöste schwerste Verbrechen nicht in den Tiefen der Polizei-Archive in Vergessenheit geraten. Der Mensch, der in Wörth einem anderen Menschen das Leben genommen hat, läuft seit Jahrzehnten frei herum. Dass die Polizei nun erneut versucht, den oder die Täter zu überführen, ist ein Zeichen an den oder die Verbrecher, niemals vor Strafverfolgung sicher sein zu können. Das Prinzip Schuld und Strafe kennt im Fall eines nachgewiesenen Mordes keine Verjährung.

Und doch balanciert die Polizei beim aktiv betriebenen Aufrollen von Altfällen immer auf einem schmalen Grat: Tauglich dafür sind zuvorderst Altfälle, in denen die Ermittler nach intensivem Aktenstudium zumindest allerkleinste Ansätze für eine mögliche Aufklärung entdecken. Trotz aller kriminalistischen Bemühungen können sie trotzdem scheitern.

Enormer psychischer Stress

Was das für die Hinterbliebenen an enormen psychischem Stress bedeutete, lässt sich ebenso nur erahnen, wie die psychische Belastung nach einer ursprüngliche Tat selbst. Angestoßen durch die erneuten Ermittlungen, ist die lange vergangene Tat wieder präsenter denn je. Besonders gilt das, je mehr die Öffentlichkeit an neuen Ermittlungen teilnimmt. In einer kleinen Stadt wie Wörth ist plötzlich das wieder Gesprächsthema, was vergessen schien. Das beeinflusst den eingeschlagenen Weg des Umgangs der Angehörigen mit der Tat, das nähert ihre Hoffnung, endlich so etwas wie Gerechtigkeit empfinden zu können. Schuld und Strafe – endlich ein Ende der quälenden Ungewissheit?

Der Wörther Altfall ist in jüngster Vergangenheit der dritte spektakuläre Altfall, den die Aschaffenburger Kriminalpolizei aufrollt. Im Jahr 2017 überführten die Ermittler einen Täter – klärten die schwere Vergewaltigung und den Mordversuch an einer jungen Frau im Jahr 1988 am Aschaffenburger Hasenkopf auf. Im Jahr 2020 scheiterten die Ermittler – sie ermittelten zwar einen mutmaßlichen Täter einer im Jahr 1979 im Aschaffenburger Schlossgarten ermordeten 15 Jahre alten Jugendlichen. Vor Gericht jedoch brach die Beweis-Konstruktion der Ermittler in sich zusammen: Freispruch.

Angehörige eingebunden

In beiden Fällen banden die Ermittler die Angehörigen in die Neu-Ermittlungen ein, bereiteten sie darauf vor. Der Schlossgarten-Fall endete für die angehörigen der getöteten Jugendlichen in einem emotionalen Desaster. Die während der Ermittlungen sowie der ersten Prozesstage wachsende Hoffnung auf Gerechtigkeit wurde je zerstört.

Die Hoffnung wird auch jetzt Angehörige des 1990 am Wörther Schneesberg getöteten Bäckersohns Klaus Berninger wohl unweigerlich begleiten. Die für Altfälle zuständigen Aschaffenburger Polizisten werden die Neu-Ermittlungen gut vorbereitet haben. Davon ist schon deshalb auszugehen, weil sie sich ihrer Verantwortung auch gegenüber Angehörigen schon in der Vergangenheit sehr bewusst waren. Ihrer Ermittlungs-Maßnahmen können dennoch ins Leere laufen.

Dieses Risiko im Rücken, gibt es nur eine Alternative: einmal geschlossenen Akten ungelöster schwerer Verbrechen nach langer Zeit besser nicht wieder öffnen. Das ist allerdings keine ernsthafte Option. Eine Gesellschaft darf niemals erlauben, dass sich Mörder oder Vergewaltiger ungestraft in ihr bewegen können. Egal, wie lange der Fall zurückliegt, egal in welch gefestigten Verhältnissen Täter vielleicht mittlerweile leben: Die Polizei darf die Suchen nach ihnen nicht aufgeben – das ist unsere Gesellschaft den Opfern der Verbrecher und den Hinterbliebenen der Opfer schuldig. Das ist die Erfüllung des Prinzips Schuld und Strafe. Das ist Gerechtigkeit.

Torsten Maier