Grünen-Politiker Anton Hofreiter: Putin zu Gesprächen zwingen

Main-Echo-Exklusivinterview am Rande des Neujahrsempfangs

Erlenbach 08.01.2023 - 16:28 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Grünen-Politiker Anton Hofreiter im Main-Echo-Exklusivinterview: Waffenlieferungen als Druckmittel für ernsthafte Verhandlung

Putin müsse klar erkennen, dass er seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht gewinnen könne, sagte Hofreiter unserer Redaktion am Rande des Neujahrsempfangs der Grünen im Kreis Miltenberg am Sonntagmittag in der Frankenhalle in Erlenbach. Nur mit dieser Erkenntnis sei Putin bereit zu ernsthaften Gesprächen über ein Ende des Krieges.

Zuvor hatte Toni Hofreiter in einem Interview mit dem ARD-»Morgenmagazin« die Lieferung von Kampfpanzern an die ukrainische Armee gefordert. »Ich würde mir wünschen, dass als Hauptherstellungsland von Leopard 2 wir eine europäische Initiative starten für die Lieferung von Leopard 2 und gemeinsam mit Europa schauen, was wir alles der Ukraine liefern können, damit sie die besetzten Gebiete befreien können«, sagte Hofreiter.

Das Interview demnächst in den Main-Echo-Medien

Stefan Reis