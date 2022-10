Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

10 Ideen: Was man im Herbst Schönes machen kann

Freizeitangebote und Tipps für den goldenen Oktober

Lampionblumen

Vom Kürbisschnitzen bis zum Herbstfest im Ort bis zum gemütlichen Federweißer-Schoppen mit Zwiebelkuchen in der Häckerwirtschaft ist alles möglich, ob drinnen oder draußen.

Vielleicht geht's ja auch zu einer Halloween-Party? Nach zwei Jahren wird's mal wieder Zeit, sich zu gruseln... Oder mal wieder richtig Erntedank feiern, die Wohnung herbstlich dekorieren... Hauptsache aktiv werden und den Monat genießen. Viel Spaß mit unseren Tipps für einen hoffentlich schönen goldenen Oktober mit ganz vielen tollen Momenten.

Federweißen und Zwiebelkuchen...typisch fränkische Herbstmahlzeit, auch auf dem Weinherbst

Federweißer in der Häckerwirtschaft

Der Federweißer hat gerade Hochsaison. Noch bis Ende Oktober kann man den süß-gärenden Traubenmost als erstes Produkt der Weinlese genießen, auch bei uns in der Region. Der »Fränkische Federweißer« ist laut Bayerischem Staatsministerium für Ernährung übrigens eine geschützte Herkunftsbezeichnung. Zwischen 8,0 und 11,5 Prozent Alkohol muss er haben. Und natürlich den Reben fränkischer Gemeinden entsprungen sein. Also nichts wie hin zur nächsten Häckerwirtschaft in der Region. Eine unvollständige Übersicht gibt es zum Beispiel online unter www.haecke-in-franken.de. Besonders gut zum süßen Federweißer schmeckt natürlich deftiger Zwiebelkuchen (anna)

Jack-O-Latern

Kürbis schnitzen-mal anders?

Die traditionellen Jack-O-Lanterns lassen sich in den kreativsten Weisen gestalten. Egal, ob mit typisch gruseliger Fratze und Hexenhut oder mit ausgefallenen Mustern. Sie können auch ganz neue Dekoideen rund um das Fruchtgemüse erfinden, vielleicht geschmückt mit Trockenblumen oder Farbe. Kaufen können Sie die Kürbisse zum Beispiel in Sulzbach am Main, Jahnstraße 35.

Kürbisse.

Leckere Kürbissuppe kochen

Was gibt es schöneres als eine wärmende Kürbissuppe an einem verregneten Tag? Die geht auch ganz schnell und einfach: 1 Zwiebel (gewürfelt) und 1 Knoblauchzehe in Fett anbraten, 1 kg Hokkaido Kürbis (gewürfelt) und 2 Kartoffeln (gewürfelt) dazu und andünsten. Mit 1,5 Liter Gemüsebrühe ablöschen und 30 Minuten köcheln lassen. Anschließend alles pürieren und mit Sahne, Petersilie, Gewürzen abschmecken. Guten Appetit!

Die ganze Palette an Herbstfarben zeigt sich auf diesem Weinberg bei Külsheim-Uissigheim Foto: Thilo Winkelmann

Weinberge im Herbst

Die Weinberge der Region bilden eine tolle Kulisse für farbenfrohe Spaziergänge. Zum Beispiel lässt sich der Herbst in seiner vollen Farbpracht auf dem Panorama-Wanderweg Külsheim-Uissigheim genießen. An dem Madonnenlädchen am Schloss in Külsheim beginnt der etwa vierstündige Rundweg. Einen Zwischenstopp bietet die Mariengrotte. Es geht weiter durch den Wald auf den Uissigheimer Stahlberg. Auf dessen Aussichtsturm erblickt man die Taubertaler Weinberge.

Apfelmarkt.

Regionaler Apfelmarkt: Am 9. Oktober in Obernburg

Der Regionale Apfelmarkt findet inzwischen zum 23. Mal statt und hat sich zu einem großen Event für alle Apfelfreunde etabliert. Die Besonderheit in Obernburg: Hier treffen sich Apfel und Mirabelle! Man erfährt viel über alte Apfelsorten. Auch die Sortenbestimmung eigener Äpfel durch einen Pomologen ist möglich, heißt es in der Ankündigung. Der Genuss kommt natürlich nicht zu kurz!

Kino mit Popcorn.

Gemütlicher Filmabend mit Popcorn

Ein Filmabend ist genau das richtige Rezept, um einen trüben Herbsttag gemütlich ausklingen zu lassen. Mit »Ghostbusters« oder »Das kleine Schlossgespenst« wird es schön spooky. Popcorn darf nicht fehlen!

Mit einem Unterschlupf kann man Igel beim Winterschlaf unterstützen.

Igelunterschlupf bauen

Für den Igel heißt es bald: Winterschlaf. Damit die Tiere auch gut durch den Winter kommen, können Sie mit einem kleinen Häuschen helfen. Etwa 30x30x30 cm groß soll der Holzunterschlupf sein. Am besten nach unten geöffnet und mit einem kleinen Eingang. So kann der kleine Vierbeiner ungestört unter einem Strauch schlafen und im Frühjahr seine Jungen aufziehen. So tun Sie etwas Gutes für die Natur und können sich gleichzeitig handwerklich versuchen.

Oktoberfest.

Oktoberfest daheim feiern

Man muss nicht extra nach München fahren, um den Herbst zu begrüßen. Jeder kann zuhause sein eigenes Oktoberfest feiern. Alles, was Sie dazu brauchen, sind feierlustige Freunde, eine schöne Tracht, gute Blasmusik und eine gute Maß Bier.

Viele Geschäfte nutzen den Herbstmarkt um einen zusätzlichen Verkaufstag zu haben.

Herbstmärkte mit verkaufsoffenem Sonntag

Im Herbst finden traditionell viele Märkte statt. Vom 21. bis 23. Oktober steht Obernburg (unser Foto) im Zeichen von Kerb und Herbstmarkt. Am Sonntag ist verkaufsoffen. Der Herbstmarkt hat dieses Jahr auch ein neues Motto: Römer, Ritter und Hexen.

Auch in Großheubach (9. Oktober), Gemünden (16. Oktober) und Mainaschaff (16. Oktober) sind Herbstmärkte mit verkaufsoffenem Sonntag, um nur einige Beispiele zu nennen.