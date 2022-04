Eichenbühler Boris Großkinsky bringt große Ladungen Hilfsgüter nach Legionowo

Ukraine: Tonnenweise Hilfe für Kriegsgeschädigte

Der Miltenberger Lkw-Konvoi irgendwo auf der polnischen Autobahn Boris Großkinsky beim Umladen an der Umladestelle einer DPD-Niederlassung in der Nähe von Warschau Beim Umladen in der DPD - Station in der Nähe von Warschau

Vor we­ni­gen Wo­chen rie­fen er und Land­rat Jens Mar­co Scherf über Fa­ce­book auf, Hilfs­gü­ter zu spen­den, um die­se mit Last­wa­gen nach Po­len fah­ren zu kön­nen. Es ka­men meh­re­re Ton­nen an Hilfs­gü­tern zu­sam­men. Die­se Wel­le der Hilfs­be­reit­schaft und die lan­ge Rei­se im Last­wa­gen-Kon­voi nach Po­len sind für den Mil­ten­ber­ger Fahr­schul­leh­rer und die Last­wa­gen-Fah­rer jetzt schon un­ver­gess­lich. Der Ei­chen­büh­ler mit dem gro­ßen Herz hat be­reits die nächs­te Hilfs­ak­ti­on in Pla­nung.

Die lange Reise nach Polen war wie in dem Film "Convoy" aus dem Jahre 1978 mit Kris Kristoffersen, nur mit dem Unterschied, dass die 15 großen und zwei kleinen Lastwagen aus Deutschland nicht vor der Polizei geflüchtet sind, sondern Hilfsgüter für Ukrainer gebracht haben. "Die lange Lastwagen-Schlange, die Fahrer und Beifahrer, das war schon sehr beeindruckend", so Großkinsky. Seit 14 Tagen ist er von seinem "langen Ritt" zuhause, aber die emotionalen Eindrücke wirken noch nach: "Gleich zu Beginn dieses schrecklichen Ereignisses war klar, dass Hilfe gebraucht wird, und ich wollte etwas tun. Am 4. März konkretisierte ich die Idee. Ich tue aber nur dann was, wenn ich weiß, was gezielt gebraucht wird, und das auch da ankommt, wo es gebraucht wird. Das sollte auf keinen Fall ein Ausflug ins Fantasialand sein", so der 44-Jährige.

Durch den Kontakt zu dem Wertheimer Klaus Peter Albert, der mit seinem Wohnmobil schon mehrere Wochen vor Ort an der Grenze weilte und half, wurde es etwas konkreter. Etwa zeitgleich kam der Kontakt zu Landrat Jens Marco Scherf zustande, der die Schirmherrschaft für das Projekt übernahm und der Aktion auch den Titel "Der Landkreis hilft" gab. Der erste Emailverkehr zum polnischen Partnerlandkreis Legionowo kam über das Pressebüro des Landrats zustande. Die Hilfswunschliste der dringend benötigten Dinge wurde konkreter, über einen Flyer und Facebook-Aufrufe durch Großkinsky und Scherf konnten die gespendeten Hilfsgüter organisiert und koordiniert werden. Alle 32 Kommunen im Kreis richteten Sammelstellen ein, die Helfer vor Ort sortiert und palettiert haben. Großkinsky wies die Paletten dann den Lastwagen zu.

In der Nacht von Mittwoch, 23. März, auf Donnerstag, 24. März, um circa 23.30 Uhr stellten sich die Lastwagen vor der Fahrschule Großkinsky in der Mainzerstraße auf. Kurz vor der Abfahrt habe Bürgermeister Bernd Kahlert alle überrascht und jedem noch Gummibärchen und Energydrinks mit auf die Fahrt gegeben.

Am frühen Morgen kam der Hilfskonvoi in Bretnig-Hauswalde an. Dort gibt es eine Niederlassung der Firma Mainmetall, die ein großzügiges Frühstück und Parkmöglichkeiten stellten, danach ging es weiter. Um 19 Uhr kam der große Transportzug in Legionowo an. Gemeinsam haben sie mit dem dortigen Landrat und seiner Pressemitarbeiterin zu Abend gegessen, bevor alle geschafft ins Hotelbett fielen.

Die Nacht war kurz, die Lastwagen mussten bereits um 5 Uhr an der Abladestelle südlich von Warschau sein. Dort erst einmal Ernüchterung: Es gab nur eine einzige Abladestelle für 17 Fahrzeuge. Da rauschte die Stimmung kurzzeitig in den Keller. Aber Boris Großkinsky sucht immer nach Lösungen. Er fand einen Gabelstaplerfahrer und weitere Hilfskräfte, die schließlich kräftig mit anpackten. So ging die Entladung auf die ukrainischen Lastwagen viel schneller vonstatten. Nach einem gemeinsamen Pizzaessen trat die Miltenberger Truppe die Heimreise an.

"Es gab viele emotionale Momente während der im Übrigen angenehmen und hindernislosen Fahrt. Wir waren mit Aufklebern als Hilfstransport-Konvoi gekennzeichnet. Es gab Viele, die gehupt oder den Daumen nach oben gezeigt haben. Auch die Whatsapperei während der Fahrt (natürlich nur die Beifahrer) trug dazu bei, dass die Fahrt nicht gar so eintönig wurde", so Großkinsky. Aber es sei auch anstrengend gewesen. Zuvor gab es wenig Schlaf und in wenigen Tagen sei ja man 2200 Kilometer hin und zurück gefahren. Aber das Gefühl, mit der Aktion vielen Menschen zumindest ein bisschen geholfen zu haben, übertreffe allen Anstrengungen.

An dem ersten Hilfskonvoi beteiligt haben sich folgende Firmen: Faust Bier aus Miltenberg, Mainmetall Großhandelsgesellschaft aus Bürgstadt, Firma Reinhold Keller und Firma Josera Heimtier, beide aus Kleinheubach, die Freiwillige Feuerwehren aus Amorbach, Großwallstadt und Kleinheubach, DPD Breunig aus Schneeberg, Wheels in Stock - Udo Wehren aus Elsenfeld, Miltenberger Industriewerk Fritz Weber aus Bürgstadt, Holzarena Timo Schnellbacher aus Heppdiel, Reiner Wesselsky Transporte aus Rippberg, Grieß Deco Company Niedernberg und Fahrschule Großkinsky Miltenberg. Die Metzgereien Neuberger in Bürgstadt und Ulrich in Eichenbühl stellten Care-Pakete für die Fahrt.

Die nächste Hilfsaktion ist schon in Planung. Diesmal möchten Großkinsky wieder mit Lastwagen Lebensmittel dorthin bringen. Ob noch mal die Gleichen mitfahren können, ist fraglich. Aber sicher kommen auch wieder viele zusammen. Informationen zur nächsten Hilfsaktion gibt es über die Facebook-Seiten Boris Großkinsky und Landrat Jens Marco Scherf.

