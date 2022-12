Tom Jet Band mit Sängerin Nuwanda im Erlenbacher Beavers

Authentischer Rock mit Herz und Seele

Erlenbach a.Main 11.12.2022

Rockten am Freitagabend mit viel Talent und Spielfreude das Erlenbacher Beavers: Die Tom Jet Band mit Sängerin Nuwanda.

Der musikalisch viel beschäftigte Tom (Jet) Jeutter aus Mühlheim am Main ist seit Jahren Beavers-Freunden ein Begriff und dort zugleich feste Konstante im Programm, beispielsweise unter anderem mit seinen regelmäßigen Mitsingabenden mit der Bezeichnung Rudelsingsang - schon seinerzeit noch am Miltenberger Club-Standort etabliert und in Erlenbach fortgesetzt. Nun am Freitag hatte der Sänger und Gitarrist mit Sänger und Bassist Dieter Schmitt, Ramba Winter an den Drums sowie der mit charakterstarker Stimme gesegneter Sängerin Nuwanda ebenso talentierte Kollegen um sich versammelt, um dem Publikum die bestmögliche Vision erdiger, bodenständiger und einfach in allen Belangen runder Rockmusik zu präsentieren.

»Jailhouse Rock« (Elvis Presley) war ein Einstieg par excellence und setzte schon früh am Abend einige der prägenden Eckpfeiler von dem, was noch folgen sollte - natürlich ohne die eine oder andere Überraschung vorweg zu nehmen. Starke Stimmen, eine bestens aufeinander abgestimmte, groovende Rhythmusfraktion mit schmeichelnd ineinandergreifenden Basslinien und Drumpatterns sowie der Namensgeber mit wuchtigen, aber dennoch stets locker aus dem Ärmel geschüttelten Riffs sowie einem klasse Gitarrensolo als Krönung. Das von Nancy Sinatra bekannte »These Boots are made for walkin'« setzte die Markenzeichen fort, etablierte aber, wie auch viele Momente im folgenden Material, immer wieder neue Facetten und Momente.

Mal rau, mal melodisch

Während beim Konzert die Instrumentalisten ebenso in ihren Gesangspassagen überzeugen konnten, setzte Nuwanda mit ihrer einmaligen Stimme in den von ihr getragenen Songs jedes Mal aufs Neue ein besonderes Ausrufezeichen: Neben bereits erwähntem Eröffnungsdoppel kam das Publikum bei Nuwandas Passagen stets den Genuss einer außergewöhnlichen Vocal-Performance: Rau, rockig, ungeschliffen, aber dann in den dafür geeigneten und geschaffenen Momenten auch sehr melodisch.

Das Programm konnte sich ebenso sehen lassen, da es den oftmals gerne zitierten Blick über den Tellerrand nicht scheute und nicht nur die typischen, zigfach Coverband-Nummern, wie sie gefühlt jeder zweite Band des Bereichs im Repertoire hat, darbot. Denn es war tatsächlich einmal in vielen Bereichen anders angelegt und zusammengestellt, und wer wie hier die Fähigkeiten und den Mut hat, Nancy Sinatra, Motörhead, Prince, Elvis, Die Toten Hosen, Nirvana sowie klassische und bluesige Zitate in einem gleichermaßen unterhaltsamen wie musikalisch niveauvollen Abend unter einen Hut zu bringen, dem gebührt als Band und musikalisches Team größter Respekt.

Dass Nuwanda dann bei einem kleinen Ausflug von der Bühne in den Saal die Tische de Gäste besuchte und die Anwesenden aufforderte, kräftig mitzumachen, dass Tom Jet inmitten des Clus auf einem Tisch stehend solierend und riffend den Anwesenden einheizte und vieles mehr: Selten waren Qualität und Anspruch, Entertainment und Show, Talent und künstlerische Hingabe so sehr vereint. Das ließ auch niemanden lange still sitzen und die tollen Publikumsreaktion - beispielsweise tanzend und mitsingend - hatte sich die Band mehr als verdient.

Marco Burgemeister