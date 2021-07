Tod infolge eines Motorradrennens?

Prozess: Zwei 20-Jährige müssen sich nach Tod eines Bikers vor dem Amtsgericht Obernburg verantworten

Ende einer Motorradfahrt: Im Mai 2020 kam auf der Kreisstraße zwischen Kirchzell und Mudau ein 24 Jahre alter Mann ums Leben. Vor dem Amtsgericht Obernburg ist an diesem Dienstag zu klären, ob der Unfall auf ein illegales Motorradrennen zurückzuführen ist. Foto: Ralf Hettler

Seinen Motorradausflug hat ein 24-Jähriger im Mai 2020 mit seinem Leben bezahlt. Wegen des Geschehens zwischen Preunschen und Mudau nahe Kirchzell (Kreis Miltenberg) müssen sich am Dienstag zwei junge Männer vor der Jugendstrafkammer des Amtsgerichtes Obernburg (Kreis Miltenberg) verantworten. Sie waren zur Tatzeit am Abend des 20. Mai 2020 jeweils 19 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen vor.

Das erst 2017 erlassene Gesetz sieht hierfür Freiheitsstrafen zwischen einem und zehn Jahren vor. Da im entsprechenden Paragrafen bereits der Tod eines Verkehrsteilnehmers aufgenommen ist, entfällt nach Angaben von Amtsgerichtsdirektorin Sabine Lange der gesonderte Anklagepunkt. »Der Gesetzgeber wollte einen anderen Strafrahmen als bei der fahrlässigen Tötung«, führte sie auf Anfrage unseres Medienhauses aus. In dem Paragrafen geht es als nicht nur um das Rennen, sondern ist explizit erwähnt, dass er sich auf dabei Getötete bezieht.

Die Anklage Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geht davon aus, dass die beiden Angeklagten, der Getötete und zwei weitere Männer, die als Zeugen geladen sind, auf der Kreisstraße ein Rennen veranstaltet haben. Demnach wendeten sie auf dem Teilstück mehrmals, gegen 18.30 Uhr kam es dann zu dem Unfall. In Richtung Kirchzell soll einer der beiden Angeklagten viel zu schnell unterwegs gewesen sein und darum in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen, wo der 24-Jährige fuhr. Sie stießen zusammen, der Ältere erlitt dabei unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma und starb noch an der Unfallstelle.

Die Fahrt sollen zwei der Beteiligten mit Helmkameras aufgenommen haben, andere machten Videos vom Streckenrand. Wie viel die Fahrer bei erlaubten 100 Stundenkilometern tatsächlich auf dem Tacho hatten, wird ein Sachverständiger klären. In einer Pressemitteilung knapp einen Monat nach dem Unfall war die Rede von über 170 Stundenkilometern.

Beide Angeklagten sind auf freiem Fuß, die Anklage will auch die Motorräder beiden jungen Männer einziehen. Weil sie sich aus ihrer Sicht als nicht geeignet zum Führen eines Kraftfahrzeuges erwiesen hätten. Nach Angaben der Leitenden Oberstaatsanwältin Monika Schramm ist es in der Region der erste Fall eines Kraftfahrzeugrennens, der vor Gericht verhandelt wird.

Ungewöhnlich ist der Ort der Verhandlung, das Pfarrheim Pia Fidelis in der Jahnstraße in Obernburg. Amtsgerichtsdirektorin Lange begründet dies mit den Abstandsregeln, welche durch Corona immer noch eingehalten werden müssten. Und schon alleine aufgrund der Zahl der Prozessbeteiligten - die beiden Angeklagten und ihre Anwälte, die Eltern des Getöteten als Nebenkläger samt Anwalt sowie ein Sachverständiger, Staatsanwaltschaft und Gericht - seien die Räume im Amtsgericht zu klein gewesen. »Zudem hätten wir dann maximal vier Zuschauerplätze gehabt«, fügte sie angesichts des großen Medieninteresses hinzu. Folglich sei man auf die Suche nach alternativen Sitzungssälen gegangen und eben bei dem Pfarrheim gelandet. Dort sei der Zugang sehr gut zu kontrollieren und auf jeden Fall genug Platz.

Die auf einen Tag angesetzte Verhandlung beginnt um 9 Uhr. Für alle Zuhörer gilt laut Amtsgerichtsdirektorin Lange FFP2-Maskenpflicht auch während des Prozesses.

RALPH BAUER

Hintergrund: Verbotene Kraftfahrzeugrennen Allen angedrohten Strafen und Gerichtsurteilen zum Trotz geben Fahrer weiter Gas: Eine bundesweite Statistik zu illegalen Straßenrennen gibt es zwar nicht. Aber aus veröffentlichten Zahlen geht hervor, dass es auch in Bayern viele verbotene Kraftfahrzeugrennen gibt. 2018 und 2019 registrierte die Polizei im Freistaat insgesamt rund 480 Fälle. 2020 waren es nach Angaben des Innenministeriums etwa 560 - 7 Menschen starben dabei, 77 wurden verletzt. In diesem Jahr wurden bis Ende Juni rund 260 verbotene Motorrad- und Autorennen erfasst. Die Teilnehmer sind fast ausschließlich männlich und in den meisten Fällen zwischen 18 und 30 Jahre alt. Bundesweit hat sich die Justiz bereits mehrfach mit der Frage auseinandergesetzt, ob Raser in ihren meist aufgemotzten und hochmotorisierten Fahrzeugen als potenzielle Mörder unterwegs sind und den Tod anderer billigend in Kauf nehmen. Wegweisend war eine Entscheidung des Berliner Landgerichts vom Februar 2017, als zwei Fahrer als Mörder verurteilt wurden. Es war das erste Mordurteil gegen Autoraser in Deutschland. ()