Tochter mit falschem Online-Attest in Schule geschickt

Gericht: Beschuldigte Mutter hat nicht in böser Absicht gehandelt - Verfahren gegen Geldauflage eingestellt

Obernburg 09.09.2022 - 11:47 Uhr 1 Min.

Sowohl Anwalt Tobias Reinhart als auch die Beschuldigte selbst ließen sich zu dem Vorwurf ein. Die Tochter der Angeklagten hat von Geburt an ein Augenleiden und musste teils schwere Operationen über sich ergehen lassen. Seitdem hat sie Panik, wenn irgendetwas in ihrem Gesicht vorgenommen wird, so der Anwalt. Seine Mandantin sei in gutem Glauben gewesen, dass das online erstellte Attest in Ordnung sei, zumal sie das Testergebnis des zuhause durchgeführten Tests fotografierte und per E-Mail an den vermeintlichen »Arzt« im Internet übermittelte. Erst daraufhin habe sie das negative Attest erhalten.

»Völlig ahnungslos«

Auch die Beschuldigte selbst räumte ein, es sei ihr nicht bewusst gewesen, dass dieses Zertifikat nicht von der Schule akzeptiert werden würde. Auch wäre im Fernsehen darüber berichtet worden und Bekannte hatten ihr erzählt, dass diese das ausgedruckte Zertifikat ihren Kindern »immer« mitgeben würde. Die Beklagte beteuerte, sie sei davon ausgegangen, dass es dabei mit rechten Dingen zugeht und sie völlig ahnungslos gewesen sei, dass diese Art von Attesten nicht vom bayerischen Kultusministerium akzeptiert wird.

Windige Geschäfte

Ob ihr das Ganze nicht komisch vorgekommen sei, wollte Richter Andreas Uhlstein wissen. Daraufhin antwortete die Beschuldigte, dass sie sich darüber keine Gedanken gemacht habe.

Der Hintergrund: Den Arzt gibt es gar nicht. Vielmehr handelt es sich dabei um einen Rechtsanwalt aus Hamburg, der für windige Geschäfte im Gesundheitswesen bekannt ist, was die Beschuldigte aber nicht wusste. Nachdem die Schule sie angeschrieben hatte, dass diese Atteste nicht zulässig sind, sei sie mit ihrer Tochter zu einer der Schnellteststellen gefahren. Es war laut ihrer Aussage also eine einmalige Sache. Das wurde auch von der Schulleiterin so bestätigt, die als Zeuge geladen war. Das Verfahren wurde dann gemäß Paragraf 153 a der Strafprozessordnung gegen eine Geldauflage von 400 Euro eingestellt.

Einmalige Nachlässigkeit

Sowohl der Richter als auch die Staatsanwaltschaft waren sich einig, dass die Beschuldigte nicht in böser Absicht gehandelt hat. Zudem handelte es sich nach deren Auffassung bei dem ausdruckten und ungültigem Attest um eine einmalige Sache. Allerdings ermahnte Richter Andreas Uhlstein die Beschuldigte zum Abschluss noch einmal, dass sie in Zukunft bei solchen Sachen besser aufpassen soll.

Miriam Weitz