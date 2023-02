Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Tobias Friedel ist neuer Geschäftsstellenleiter in Mönchberg

39-Jähriger will Mitarbeiter in die Entscheidungsprozesse einbinden

Mönchberg 16.02.2023 - 12:11 Uhr 1 Min.

Tobias Friedel ist seit 1. Februar neuer Geschäftsstellenleiter in Mönchberg und der Verwaltungsgemeinschaft Mönchberg.

Tobias Friedel wohnt in Mönchberg und ist verheiratet. Ehrenamtlich ist er als Notfallsanitäter im Rettungsdienst und Katastrophenschutz des Roten Kreuzes sowie als Helfer vor Ort tätig. Er ist Einsatzleiter Rettungsdienst, organisatorischer Leiter für den Zweckverband Bayerischer Untermain und bei der Motorradstreife des BRK und auch in der Gemeindestaffel der Feuerwehr Mönchberg aktiv.

Nach der Schule absolvierte Friedel von 1999 bis 2001 eine Tischlerlehre. 2003 bis 2005 bildete er sich in Michelstadt zum staatlich geprüften Techniker der Fachrichtung Holz weiter. 2009 bis 2012 absolvierte er ein duales Ingenieurstudium an der Hochschule Mosbach mit Abschluss »Bachelor of Engineering«.

Friedel arbeitete als Projektleiter im Laden- und Innenausbau sowie in der Planung und Fertigung bei einem Spezialmöbelwerk für Schul- und Laboreinrichtung. Seit 2022 absolviert er eine berufsbegleitende Weiterbildung zum Verwaltungsfachwirt. Bereits seit April 2018 ist Friedel als Bauingenieur im technischen Bauamt für die VG Mönchberg tätig. Seit Mitte 2019 leitet er die Bauverwaltung. Im August 2020 wurde ihm die stellvertretende Geschäftsstellenleitung der VG übertragen.

Die VG betreut etwa 4300 Bürger in den Mitgliedsgemeinden Röllbach und Mönchberg mit Schmachtenberg. Künftig fällt die Organisation der Gesamtverwaltung der beiden Mitgliedsgemeinden in Friedels Aufgabenbereich. In enger Zusammenarbeit mit den beiden Bürgermeistern ist er für rund 100 Mitarbeiter zuständig.

Priorität innerhalb der VG haben anstehende Großprojekte wie der Glasfaserausbau, die Sanierung der Mönchberger Kindertagesstätte, die Planung des neuen Mönchberger Feuerwehrhauses sowie eine neue Kläranlage und ein neuer Tiefbrunnen in Röllbach. Ein Anliegen ist ihm, die Digitalisierung der Rathäuser weiter voranzutreiben und die Verwaltung zukunftssicher aufzustellen. Sehr wichtig ist dem neuen Geschäftsleiter auch ein offener und wertschätzender Umgang miteinander. Friedel will die Mitarbeiter mit ihrem Fachwissen deshalb mehr in die Entscheidungsprozesse mit einbinden.

»Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben«, ist Friedel bei all den anstehenden Herausforderungen zuversichtlich, dass er sich auch weiterhin auf die Unterstützung seiner Kollegen und Kolleginnen und auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten verlassen kann.

