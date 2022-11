Tiny House und Co: Wie Elsenfelds Bürgermeister mehr Wohnraum im Innenort schaffen will

Kai Hohmann im Interview

Elsenfeld 17.11.2022 - 12:03 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wohnraum schaffen: Elsenfeld will Leerstände im Ort füllen, um kurze Wege zu Elsavapark, Märktenzentrum und Bahnhof zu gewährleisten.

Herr Hohmann, Sie gehen gerade auf Elsenfelder Eigentümer zu und wollen sie überzeugen, auf ihren Grundstücken neuen Wohnraum zu schaffen. Wie kommt es dazu?

Wir haben als Gemeinde ganz wenige Wohnungen selbst in der Hand. Vielleicht 15 oder 20 Wohnungen. Auf dem freien Wohnungsmarkt sieht man eigentlich kaum noch Anzeigen. Da geht wohl vieles unter der Hand weg. Der Bedarf nach Wohnraum ist aber immens hoch. Von Jüngeren und Älteren, zum Mieten und zum Kaufen. Seitens der Gemeinde müssen wir gerade alle wegschicken: Wir haben leider nichts.

Sie haben als Gemeinde nun einen Vorstoß gestartet. Wie sieht der aus?

Wenn man durch Elsenfeld mit offenen Augen läuft, haben wir sehr viele Grundstücke, die brach liegen. Es gibt aber auch viele Häuser, wo früher zum Beispiel zwei Familien drin gewohnt haben, wo aber jetzt eine Wohnung leer steht. Dann gab es früher Einliegerwohnungen, die heute vielleicht als Hobbyraum genutzt werden. Unser Ziel ist es, bei der Schaffung von Wohnraum nach innen zu schauen, bevor wir die Gemeinde in die Fläche entwickeln. Und dazu haben wir Bürger zu einer Infoveranstaltung eingeladen.

Dabei spielt auch Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle, sagen Sie. Warum?

Da gibt es zwei wichtige Punkte: Wenn ich ein neues Baugebiet erschließe, brauche ich Straße, Kanal, Wasser, Strom. Ich muss das versiegeln, auch unterhalten und in 30 Jahren vielleicht wieder herrichten. Das andere ist: Je weiter ich in die Fläche gehe, desto weiter sind die Wege. Im Ort sind die Ärzte, die Geschäfte. In Elsenfeld ist alles zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen. Wenn wir aber in die Breite wachsen, fahren die Leute erst recht mit dem Auto. Wir wollen auch keine Baugebiete erschließen, wo dann zwei, drei, vier Häuser stehen, aber andere Grundstücke für die Kinder oder Enkel gekauft werden und unbebaut bleiben.

Der Elsenfelder Bürgermeister Kai Hohmann vor dem Rathaus.

Sie haben dabei nur ein Problem: Sie müssen die Bürger dafür gewinnen. Wie wollen Sie das machen?

Wir können die Bürger nicht verpflichten, wir reden auch nicht von Enteignung, um Gottes Willen. Es geht darum, die Elsenfelder zu sensibilisieren, vielleicht auch aufzuwecken und zum Beispiel ein älteres Paar mal zu fragen: Schaut euch mal an, was für ein Riesenhaus ihr habt. Das müsst ihr unterhalten, sauber machen, beheizen - braucht ihr eigentlich noch den gesamten Wohnraum? Oder ist es interessant, in eine kleinere Eigentumswohnung zu ziehen?

Sie haben jetzt Bürger zu einer Infoveranstaltung darüber eingeladen. Wie kam das an?

Es waren sowohl Interessierte da, die gefordert haben, dass sich etwas tut. Es waren aber auch viele Eigentümer da. Wir haben alle eingeladen, von denen wir wissen, dass sie leerstehende Grundstücke oder Häuser haben. Wir hatten insgesamt um die 100 Besucher und etwa 50 bis 60 davon waren Eigentümer. Und es gab unterschiedliche Reaktionen.

Wie sahen die aus?

Da gab es auch Unverständnis, da bin ich ehrlich. Von vielen wird gesagt: Land verkauft man nicht. Durch die Inflation wird das Geld auf dem Konto eh nur weniger. Mir ist klar, dass gerade eine schwierige Zeit ist. Aber wir wollten diesen Leuten zeigen: Es geht nicht darum, zu verkaufen und 200.000 Euro aufs Konto zu legen. Sondern vielleicht das Geld anzulegen, indem man das Haus saniert, eine zweite Wohnung reinsetzt und mit den Mieteinnahmen eine Rendite erzielt.

Eine ungewöhnliche Idee unter Ihren Vorschlägen ist es, Tiny Häuser auf dem eigenen Grundstück zu nutzen. Was soll das bringen?

Wenn man sein Land nicht hergeben will, kann man immer noch darüber nachdenken, ob man nicht sein Grundstück verpachten will. Zum Beispiel für zehn Jahre, da bleibt es im persönlichen Eigentum. Da kriege ich als Besitzer Pachteinnahmen, Mieteinnahmen. Ein Tiny House ist schnell aufgestellt und nach zehn Jahren auch schnell wieder weggeräumt. Da wird das Grundstück dann zumindest für zehn Jahre als Wohnraum genutzt und liegt nicht als grüne Wiese da.

Zahlen und Fakten: Flächenverbrauch Der zunehmende Verbrauch von Flächen gilt deutschlandweit als Problem. Siedlungen und dazugehörige Straßen haben sich über Jahrzehnte stetig ausgeweitet. Das ging insbesondere auf Kosten von landwirtschaftlichen Flächen, wie Zahlen des Bayerischen Umweltministeriums zeigen. Der zunehmende Verbrauch hing in den vergangenen Jahrzehnten auch mit unserer veränderten Lebensweise zusammen: Im Jahr 1987 haben in Bayern die Bürger noch auf unter 38 Quadratmeter pro Kopf gewohnt. Im Jahr 2019 waren es laut Ministerium bereits über 48 Quadratmeter. Laut BUND Naturschutz in Bayern erschließen wir im Freistaat täglich 18 Fußballfelder für neue Wohn- und Gewerbegebiete sowie Straßen. Die Naturschutz-Organisation bemängelt, dass dadurch fruchtbarer Boden und Biotope für Artenvielfalt verschwinden sowie Lärm und Klimabelastung steigen. (kev)

Haben Sie einige Kritiker damit überzeugen können?

Man hat gemerkt, dass einige darüber nachgedacht haben. Wir werden da auch nicht locker lassen. Wir schicken jetzt Fragebögen an alle Beteiligten, um nachzuhören, was sich die Eigentümer denn vorstellen können. Ich habe von einigen auch gehört, dass sie gerne etwas machen würden. Aber was sie bauen wollen, ist nicht mit dem Bebauungsplan vereinbar. Wenn wir das wissen, können wir als Gemeinde uns das anschauen. Dann kann sich der Gemeinderat damit beschäftigen und die Vorgaben vielleicht an die heutigen Ansprüche anpassen.

Gab es bei der ersten Infoveranstaltung schon positive Ergebnisse?

Nach der Veranstaltung kam ein Mann auf uns zu, hatte sogar Handyfotos dabei. Da hat er uns gezeigt, was er vor einigen Jahren bauen wollte. Das ist damals am Baurecht gescheitert. Dem haben wir gesagt: Bring uns doch mal deine Baupläne ins Rathaus rein, dann können wir da vielleicht etwas ändern. Generell kann man sagen: Viele sehen das nicht als schlechte Idee an und setzen sich mit dem Thema auseinander.

Wo können sich Bürger, die jetzt noch Interesse haben, informieren?

Wir haben Flyer verteilt, setzen auch Infos auf die Homepage und schreiben alle an. Darunter sind zum Beispiel auch Erbengemeinschaften, die gar nicht mehr hier wohnen. Wir wollen stetig nachbohren. Und wenn es nur fünf Leerstände sind, die wir jedes Jahr akquirieren können, dann haben wir zumindest jedes Jahr einen kleinen Schritt gemacht.

Kevin Zahn