Tierschutzpreis für Wildvogelhilfe Koch

Ebenfalls mit dieser Summe bedacht wurden der Verein Federnhilfe aus Erlstätt (Kreis Traunstein) und das Tierheim in Lindau am Bodensee. Der Sonderpreis, dotiert mit 5000 Euro, ging an den Tierschutzverein Wunsiedel in Oberfranken.

Nadja Koch aus Wörth kümmert sich seit über 20 Jahren um verletzte Wildvögel, ihr Spezialgebiet sind Mauersegler und Schwalben. Sie hat an der Uni Gießen einen Sachkundenachweis abgelegt und Fachwissen, »das überregional gefragt sei«, so die Begründung der Jury. Vor zwei Jahren hat Koch ihren Verein gegründet, um mehr Unterstützer zu gewinnen. Allein 2020 hat sie fast 1000 Wildvögel aufgenommen. Für den Tierschutzpreis vorgeschlagen wurde sie vom LBV Aschaffenburg-Miltenberg, dem Naturschutzbund Obernburg und von Landrat des Kreises Miltenberg, Jens Marco Scherf.

Der Tierschutzpreis sei ein stolzer Preis, nicht nur wegen des Geldes, so Koch in ihrem Vorstellungsvideo, das auf der Facebookseite der Wildvogelhilfe zu sehen ist. »Sondern auch, weil die Arbeit anerkannt wird.«

