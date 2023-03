Tierschützer im Kreis Miltenberg helfen Amphibien über die Straße

BN bittet Kraftfahrer, auf Helfer am Fahrbahnrand Rücksicht zu nehmen - Zahl der gesammelten Tiere seit Jahren rückgängig

Elsenfeld 02.03.2023 - 12:33 Uhr 1 Min.

Naturschützer helfen in den kommenden Wochen unter anderem zwischen Elsenfeld und Hofstetten über die Straße. Erdkröten

Ansteigende Temperaturen locken Kröten, Frösche und Molche aus ihren Winterquartieren. Darum wurde hier vom Landschaftspflegeverband und der BN-Ortsgruppe Kleinwallstadt ein Amphibienschutzzaun aufgebaut, der vom Staatlichen Bauamt zur Verfügung gestellt wurde.

»Ab einer nächtlichen Temperatur von circa fünf Grad und insbesondere bei regnerischem Wetter sind die fortpflanzungsbereiten Tiere massenweise auf Wanderschaft. Deshalb sind in diesen Wochen wieder ehrenamtlich Aktive des BUND Naturschutz am Straßenrand unterwegs, kontrollieren morgens und abends die Fangzäune und bringen die eingesammelten Tiere sicher auf die andere Straßenseite«, erklärt Matthias Staab von der Kreisgruppe Miltenberg. Bis Mitte April müsse man auf den Straßen mit den Amphibien rechnen oder mit Menschen, die zu deren Schutz in den Morgen- und Abendstunden unterwegs sind.

Bayernweit stellten immer mehr Helfer in den vergangenen Jahren fest, dass an vielen Übergängen die Anzahl der Tiere in den Fangeimern sinkt, bedauert Matthias Staab. »Viele Amphibien können wir vor dem Straßentod retten. Aber das hilft langfristig nur, wenn auch ihre Lebensräume erhalten werden.« Er ruft dazu auf, entschiedener gegen die Klimakrise vorzugehen. Werden die jüngst erlebten trockenen Sommer und Frühjahre zur Regel, könnten selbst Allerweltsarten wie Erdkröte und Grasfrosch zu einem seltenen Anblick werden. Daher müssten für die Amphibien die Gewässer im Landkreis geschützt oder renaturiert und feuchte Wiesen und Weiden erhalten werden, betont Staab.

Der BN bittet alle Autofahrer in den kommenden Wochen um besondere Vorsicht. So sollte das Tempolimit an Amphibienzäunen beachtet und Rücksicht auf die Helfer genommen werden, die am Straßenrand Tiere einsammeln. Grundsätzlich sollte auf Straßen, die an Teichen oder Feuchtgebieten vorbeiführen, das Tempo reduziert werden. Wer eine Stelle ohne Schutzzaun entdeckt, an der viele Amphibien überfahren wurden, wird gebeten, dies per Mail unter amphibien@bund-naturschutz.de zu melden.

