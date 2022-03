Tierische Hingucker: Chinesische Schopfhunde werden in Weilbach gezüchtet

»Popcorn« ist dreifacher Champion

Weilbach 03.03.2022 - 14:12 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Thomas Stubbe (56) aus Weilbach Der chinesische Schopfhundrüde "Every 1's a Winner" ist nicht nur dreifacher Champion beim Aussehen, sondern auch ein aufgeweckter und agiler Hund. Rommy Arnold mit "Every 1's a Winner" auf der "World Dog Show" 2021 im tschechischen Brno, wo der Rüde den Titel "Vice World Winner" geholt und die Championklasse gewonnen hat.

Das Weilbacher Paar hat sich seinen »Chinesen« - wie sie liebevoll ihre anmutigen Tiere nennen - voll und ganz verschrieben. Seit 2014 betreiben sie eine erfolgreiche Hobbyzucht unter dem Namen »Heritage of Han« in Anlehnung an die chinesische Han-Dynastie.

»Popcorn« besticht nicht nur durch seine feinfühlige und fröhliche Art. Er wisse auch sein besonderes Erscheinungsbild wie »ein richtiger Showman« zu präsentieren, schwärmt Rommy Arnold. Ein weicher und voller Haarschopf am Kopf, eine Haarfahne an der Rute und »Fellsocken«, die die Zehen bedecken, schmücken den ansonsten nackten, wohlproportionierten Körper des Hundes.

4000 Jahre alte Genmutation

»Die nackte Haut ist kein Zuchtresultat, sondern wird durch eine über 4000 Jahre alte Genmutation verursacht«, betont Thomas Stubbe gleich, um möglichen Vorurteilen vorzubeugen. Somit können der Bekleidungsfachmann und die Bürokauffrau nie vorhersagen, welche Variante sie bei einem Wurf erhalten. Denn unter ihren quirligen Exoten lassen auch noch die »Powder Puffs« (übersetzt: Puderquasten) mit einem kompletten Schleier aus weichem Fell so manches Hundeliebhaberherz höher schlagen.

Sein Showdebüt absolvierte »Popcorn« mit nur vier Monaten in Ungarn als »Minor Puppy Grand Winner« und hat in seiner Altersklasse rasseübergreifend den Ehrenring gewonnen. 2020 räumte er dann in Birmingham in England bei der »Crufts«, der bedeutendsten und größten Rassehundeausstellung, gleich zwei erste Plätze in zwei Klassen ab. Zuletzt ist der im Juni 2019 geborene Rüde Jahreshund 2020/2021 der Rasse »Chinese Crested Dog« im Club für exotische Rassehunde geworden. Außerdem ihat er bei der »World Dog Show« 2021 im tschechischen Brünn den Titel »Vice World Winner« geholt und die Championsklasse gewonnen.

Von England, über Kroatien, Italien bis hin nach Belgien und den Niederlanden: Der Champion hat mit Rommy Arnold schon 13 Länder außerhalb von Deutschland gesehen und dort Urkunden, Schleifen und Pokale gewonnen. Bei großen Touren nimmt die 52-Jährige immer drei ihrer Lieblinge mit. Gereist wird per Auto. Das nächste große Ziel ist eine Balkanroute mit Shows. Diese möchte die Weilbacherin, falls möglich, dieses Jahr noch machen.

Ist »Popcorn« nicht unterwegs, führt er wie seine vierbeinigen Freunde ein ganz normales Hundeleben. Da tollt er im Garten mit der Hündin »Fleur« herum oder kuschelt mit seinem Papa »Je' taime«, ebenfalls ein Gewinner der »World Dog Show« und »European Dog Show«. Seine Mutter »Suis Boxenluder« wohnt wie der Vater ebenfalls bei den Weilbachern.

Ein Highlight sind die täglichen zweistündigen Power-Runden an den Kleinheubacher Mainwiesen. Dort kann das ganze Rudel bestaunt werden. Nicht selten gibt es auch Mal einen Abstecher ins kühle Nass. Ansonsten ist 24 Stunden jemand für die süßen Wirbelwinde da und sie können nach Lust und Laune in den Garten. »Die Chinesen sind eine sehr agile und sportliche Rasse«, erklären Thomas und Rommy.

Schon 13 Welpen

Der knapp dreijährige Rüde ist auch schon selbst drei Mal Papa geworden und hat insgesamt 13 Welpen hervorgebracht. Darunter aus dem letzten Wurf seine Tochter »Hulapalu« aka Lulu, die bereits auch schon ihre Klasse gewonnen hat und als »sehr vielversprechend« gilt. Auch seine nächste Partnerin, die vierjährige »Powder Puff« Hündin »Alice Austrian Stonefield« aka Rani steht bereits fest. Noch dieses Jahr soll es Nachwuchs geben.

Einmal pro Jahr wird die Kinderstube in der Regel bei Thomas und Rommy eingerichtet. »Vor allem auf die Gesundheit« achten die Hobbyzüchter. Aber auch auf die Optik. Das Gesamtpaket muss eben stimmen. »Wir züchten aus Liebe zur Rasse und wollen diese verbessern«, schwärmt der Bekleidungsfachmann. Zwischen 1800 bis 2000 Euro muss für einen Welpen aus Weilbach gerechnet werden. In der näheren Umgebung gibt es laut den beiden keine weiteren Züchter. Erst wieder in Hessen in Richtung Gießen.

Jennifer Lässig

Hintergrund: Hundeausstellungen Die "Crufts" im englischen Birmingham ist eine der wichtigsten und größten Rassehundeausstellungen. Eine Qualifikation bedeutet, sich mit den schönsten Hunden aus aller Welt messen zu können. Doch neben der "Crufts" gibt es noch viele weitere nationale und internationale Ausstellungen beziehungsweise Shows. Während der Aussteller mit seinem antretenden Hund um den Richter herum läuft, beurteilt dieser die Gangart und auch, ob der Vierbeiner zum Beispiel ein aufgeschlossenes Wesen hat. Danach wird der Körperbau bei kleinen Rassen auf einem Tisch und bei größeren Rassen am Boden unter Augenschein genommen. Neben den Körperproportionen und einem guten Zahnbild kommt es bei den "Chinese Crested Dogs" (Chinesischen Schopfhunden) zum Beispiel auch auf eine gerade Rückenlinie und die "Befederung" (das weiche Fell) an den Ohren beziehungsweise den Schopf an dem Kopf an, weiß Hobbyzüchterin Rommy Arnold zu berichten. Für Züchter sind laut Hobbyzüchter Thomas Stubbe die Hundeausstellungen Pflichtprogramm. Seit jeher sei es das Ziel, den Hund zu ermitteln, der dem Rassestandard am ehesten entspreche und somit als geeigneter Hund für die Zucht in Betracht komme. Gerade für angehende Hundehalter, die einen Rassehund wollten, sich aber noch unsicher seien, welcher am besten zu ihnen passe, seien solche Shows nützlich, um sich über Eigenschaften, aktuelle Rassestandards und eingetragene Züchter zu informieren.